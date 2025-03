Radio samt Anlage aus geparktem Auto gestohlen

Ein Autoradio samt Anlage haben Diebe am Freitag aus einem geparkten Auto in der Augsburger Innenstadt gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein 20-Jähriger sein aufgebrochenes Auto gegen 20.45 Uhr bei der Polizei. Der Audi war auf einem Parkplatz in der Riedlingerstraße (20er Hausnummernbereich) geparkt. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten über das Beifahrerfenster in das Fahrzeug. Dort entwendeten sie das Autoradio sowie die Anlage aus dem Kofferraum. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro. Der Beuteschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (gau)

