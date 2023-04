Augsburg

Radler ärgern sich über Bußgelder an einem Weg nahe der Berliner Allee

Plus Auf der Straßenseite gegenüber in Richtung Osramsteg ist Radeln erlaubt. Die Stadt Augsburg erläutert ihr Vorgehen und verteidigt Kontrollen durch den Ordnungsdienst.

Von Michael Hörmann

Die Berliner Allee und der Osramsteg über den Lech sind vielen Menschen vertraut. Das Areal am Lech ist ein beliebtes Ausflugsziel, dessen Wege sich Fußgänger und Radler teilen. Vom Osramsteg in Richtung Berliner Allee führen auf beiden Seiten Wege, die von Fußgängern und Radlern genutzt werden. Wer dann stadteinwärts die Berliner Allee überquert, kommt auf einen geteerten Weg, der in Richtung Textilviertel führt. Dieser Weg ist ausschließlich für Fußgänger vorgesehen. Immer wieder hatten sich Radfahrer zuletzt über diese Regelung und Kontrollen durch den Ordnungsdienst beschwert. Eine Radlerin wurde vor Kurzem ebenfalls vom städtischen Ordnungsdienst dort angehalten. 25 Euro musste sie zahlen. "Das versteht doch kein Mensch", klagt die Frau. Immer wieder hatten engagierte Radlerinnen und Radler daher versucht, bei der Stadt eine neue Regelung für dieses Wegstück zu erwirken. Diese erläutert, warum an dieser Stelle aber weiterhin nicht geradelt werden darf.

Verkehrsschild weist auf Fußgängerweg hin, Radler ignorieren das Schild

Die Ausschilderung an der besagten Stelle ist eindeutig. Ein blaues Schild weist auf einen Fußweg hin. Beobachtungen vor Ort zeigen jedoch, dass nahezu kein Radler absteigt. Die Frau, die ein Bußgeld zahlen musste, sagt: "Ich gebe zu, ich bin hier nie abgestiegen, weil ich das Schild gar nicht wahrgenommen habe." Ähnlich gehe es den Menschen, die sie beobachtet habe.

