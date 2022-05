Radler können in Augsburg jetzt Mängel per Handy melden

Die Stadt stellt einen neuen Service via App zur Verfügung. Perspektivisch könnten auch andere Bereiche in den Mängelmelder aufgenommen werden.

Die Stadt bietet Radlern und Radlerinnen ab sofort die Möglichkeit, Probleme wie Schlaglöcher, fehlende Beschilderung oder Hindernisse auf öffentlichen Straßen oder Plätzen via Handy zu melden. Technisch stehen die App oder die Web-Anwendung (augsburg.de/maengelmelder) grundsätzlich für alle Verkehrsgattungen zur Verfügung, zunächst konzentriert sich die Stadt aber auf das Thema Radverkehr. "Viele Augen sehen mehr als wenige. Aus diesem Grund ist die Mitteilung von Mängeln im Augsburger Stadtgebiet für die Verwaltung eine große Hilfe", so Baureferent Gerd Merkle (CSU).

Die Einführung des Mängelmelders ist eine Folge aus der Einigung zwischen den Initiatoren des Fahrradbürgerbegehrens und der Stadt Augsburg im vergangenen Jahr. In der Vergangenheit hatte die Stadt immer zu Bedenken gegeben, dass es unerfüllbare Erwartungshaltungen in der Bürgerschaft schüre, wenn man einen solchen niederschwelligen Meldeweg anbiete, mit der Behebung aber nicht hinterkomme.

Laut Stadt wird bei einer Meldung via Smartphone automatisch der Standort übermittelt. Damit ist die genaue Örtlichkeit klar. Nach Möglichkeit solle man diesen Weg wählen und die Meldung nicht erst zu Hause absetzen, so die Stadt. Nach Eingang eines Mangels wird dieser von einem städtischen Mitarbeiter geprüft und zur Beseitigung freigegeben. Die Nutzerinnen und Nutzer können die einzelnen Stadien der Bearbeitung auf einem Stadtplan nachverfolgen. Die Stadt bittet dringend darum, den Mängelmelder nicht bei Notfällen oder gravierenden Mängeln, von denen akute Gefahr ausgeht, zu nutzen. In diesem Fall sei die 110 oder die 112 zu benachrichtigen.

Perspektivisch hält die Stadt die Ausweitung der App auch auf andere Bereiche für möglich. Andere Städte ermöglichen Bürgern und Bürgerinnen etwa die Meldung von Müllablagerungen, zugewachsenen Gehsteigen oder defekten Straßenlaternen und Ampellichtern. (skro)