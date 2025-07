Radlnacht 2025: Demo für eine bessere Fahrradinfrastruktur in Augsburg

Am Samstagabend findet in Augsburg wieder die Radlnacht statt. Auf einem zwölf Kilometer langen Rundkurs ab dem Prinzregentenplatz geht es - unter anderem über die gesperrte B17 - durch die Stadt. Im vergangenen Jahr gab es rund 3100 Teilnehmer. Start ist um 21 Uhr, ab 19.30 Uhr gibt es ein Vorprogramm.

Die Radlnacht wird von Ehrenamtlichen organisiert, die sich für eine Verkehrswende einsetzen. Die Radlnacht ist als Demonstration angemeldet. Ziel ist eine eine bessere Fahrradinfrastruktur in Augsburg. Die Stadt tue in dieser Hinsicht noch zu wenig, so die Organisatoren.

In der Vergangenheit hatte die Stadt selbst die Radlnacht organisiert, sich wegen des Aufwands und der nötigen Verkehrseinschränkungen aus dem Projekt zurückgezogen. Es wird nun zum zweiten Mal von Verkehrswende-Aktivisten veranstaltet. Parallel findet aktuell die 7. Radlwoche statt, die von der Stadt Augsburg veranstaltet wird. Sie endet am 20. Juli. Ein noch ausstehendes Highlight ist unter anderem die traditionelle Sternfahrt Augsburger Schulen, die am Freitag stattfinden wird. (stv)