Radweg Hammerschmiede: SPD lobt Entscheidung der CSU

Der Ausbau eines 250 Meter langen Stücks Radweg in der Hammerschmiede sorgt weiterhin für Diskussionen. Die SPD-Stadtratsfraktion begrüßt den neuesten Vorstoß der CSU, das Projekt vorerst zu vertagen. „Diese Entscheidung ist nicht zuletzt das Ergebnis deutlicher Kritik aus der Bürgerschaft und auch aus unserer Fraktion“, so die SPD am Mittwoch in einer Pressemitteilung, die nicht an Vorwürfen gegen die schwarz-grüne Regierung spart. Diese erwecke in den letzten Monaten „zunehmend den Eindruck panikartiger Aktivität - ohne wirklichen Plan“, so SPD-Fraktionschef Florian Freund. Schein ersetze aber keine sinnvolle Stadtentwicklung.

Die SPD-Stadtratsfraktion fordert nun, auch weitere „unsinnige Projekte“ zu stoppen. Als Beispiele nennt die Opposition das geplante Provisorium in der Fuggerstraße, wo für rund 350.000 Euro eine Modellfläche für eine mögliche künftige Gestaltung entstehen soll. Selbst wenn man sich am Ende für diese Variante entscheiden würde, müsste die Modellfläche wieder rückgebaut werden. „So etwas ist reine Geldverbrennung. Die Augsburger erwarten sinnvolle Investitionen, keine teuren Schaufensterprojekte“, kritisiert Gregor Lang, baupolitischer Sprecher der Stadtratsfraktion. Augsburg brauche keine teuren Provisorien und Alibi-Projekte, sondern nachhaltige, durchdachte und bürgernahe Investitionen, so die Augsburger Sozialdemokraten. (nip)