Radweg-Versuch in Kriegshaberstraße soll im Juli starten

Auf der Hauptverkehrsstraße werden probehalber Angebotsstreifen für Radfahrer markiert. Demnächst kommt auch die Fahrradstraße in der Schießstättenstraße.

Die Stadt will den im Januar beschlossenen Verkehrsversuch mit Angebotsstreifen für Radler in der Kriegshaberstraße ab Juli umsetzen. Dann sollen zwischen Ulmer und Burgauer Straße gelbe Linien markiert werden. Das radwegähnliche Angebot (die Trennlinie darf von Autos aber überfahren werden, wenn es im Gegenverkehr eng wird) wird, wie berichtet, zur Folge haben, dass um die 40 Stellplätze am Straßenrand wegfallen. Bei Anwohnern regte sich dagegen Widerstand. In der Kriegshaberstraße klafft momentan eine Lücke im Radverkehrsnetz.

Baustelle in Augsburg: Staus im Berufsverkehr an der Pferseer Unterführung

Wie berichtet, ist die Stadt seit Montag dabei, den provisorisch in der Frölichstraße eingerichteten Radweg in eine Dauerlösung zu überführen. Das geschieht im Rahmen einer Fahrbahnsanierung. An der Pferseer Unterführung kam es am Montag im Berufsverkehr zu Stauungen, weil die Frölichstraße vorübergehend zur Einbahnstraße erklärt wurde. Die Arbeiten dauern bis 9. Juli.

Umgesetzt wird ab 10. Juli die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Schießstättenstraße im Thelottviertel. In diesem Zuge wird der Asphalt zwischen Stadion- und Rosenaustraße erneuert. Die Arbeiten dauern bis 28. Juli. Es wird zu einer Sperrung kommen. Die Fahrradstraße wird nach Fertigstellung und Markierung weiterhin für Autos befahrbar sein.

Am Königsplatz werden die Stadtwerke ab 10. Juli zudem das Pflaster im Bereich der Gleise sanieren. Speziell in Weichenbereichen macht das Pflaster dort Probleme - zehn Jahre nach Inbetriebnahme des Königsplatzes zeigen sich teils deutliche Ausbrüche. Die Arbeiten werden bei laufendem Straßenbahnbetrieb vonstattengehen. (skro)