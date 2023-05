Augsburg

vor 47 Min.

Räder in Augsburg gestohlen: Serientäter wusch Beute unter der Dusche

Plus Sie stahlen in Augsburg Fahrräder und verkauften sie weiter. Zwei Männer wurden nun verurteilt. Warum die Videoüberwachung am Kö wichtig war.

Von Michael Siegel

Jede Woche 40 Stunden lang für ein Einkommen zu schuften, scheint nicht jedermanns Sache zu sein. Eine kriminelle "Geschäftsidee" wurde zwei Männern, 32 und 36 Jahre alt, zum Verhängnis. Wegen Fahrraddiebstahls und Hehlerei standen sie vor dem Augsburger Amtsgericht. Beide Männer hatten gestanden, in Augsburg über 30 Fahrräder gestohlen und in Bosnien weiterverkauft zu haben. Wie sie dabei vorgingen.

Ausgangspunkt der Diebstahlserie in Augsburg, die sich über den Sommer 2021 erstreckte, war ein illegales "Geschäftsmodell". Laut Anklageschrift sei der 32-jährige Hauptangeklagte, aufgewachsen in Schwabmünchen, wohnhaft in einer Gruppe beim Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) in Augsburg, auf den Gedanken gekommen, sich mit Fahrraddiebstählen und dem Weiterverkauf eine Einnahmequelle für seine Drogenabhängigkeit zu verschaffen. Im Mai 2021 begannen seine Beutezüge.

