Rätsel um einen penetranten Pfeifton in der Jakobervorstadt

Seit dem Wochenende fühlen sich Anwohnerinnen und Anwohner von dem Geräusch massiv gestört. Die Polizei ist informiert, kennt aber noch nicht den Grund.

Seit dem Wochenende klagen Teile der Anwohner der Wohnanlage Klein-Venedig und von Häusern in der Oblatterwallstraße über einen penetranten Pfeifton. Es ist kein Dauerton, aber er kehrt regelmäßig zurück. Er zieht sich bis zur Kahnfahrt hin. Auch im Bereich der Papierfabrik UPM an der Berliner Allee ist er zu hören. Die Polizei ist von einigen Anrufern darauf aufmerksam gemacht worden. Man sei dem Pfeifton nachgegangen, sagte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage. Allerdings gebe es bislang kein Ergebnis. Man hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Genervte Anwohner meldeten sich bei der Polizei

Der Polizeisprecher informiert: "Am Samstagvormittag kam es wiederholt zu Mitteilungen aus unterschiedlichen Bereichen (UPM, Klein-Venedig, Oblatterwallstraße)." Eine Streife sei anschließend im Quartier unterwegs gewesen, die Beamten hätten den Ton keinem Gebäude zweifelsfrei zuordnen können. Gegen Samstagmittag sei dann das Geräusch verstummt: "Seitdem kam es auch zu keinen weiteren Mitteilungen an die Polizei." Allerdings kam es zumindest am Dienstagvormittag in Klein-Venedig erneut zu der unliebsamen Störung. Sicher ist, dass das Geräusch mit dem umgestürzten Baum an der Kahnfahrt nichts zu tun hat.

Das ist der aktuelle Stand der aktuellen Ermittlungen

Die Polizei betont, dass sie dem Vorgang sehr wohl Bedeutung beimesse: "Für uns war wichtig: handelt es sich zum Beispiel um eine Alarmanlage oder ist eine Person in Gefahr"? Dies sei offenbar nicht der Fall. Auch gebe es keinen Hinweis, dass es sich um Ruhestörung, ausgelöst von Dritten, handeln könnte. Es gebe gegenwärtig keine Hinweise auf eine Gefahr, Ordnungswidrigkeit oder Straftat. Insofern sei die Sache für die Polizei vorerst erledigt.

Die Polizei hofft, dass sich im Fall von weiteren Störungen Zeugen meldeten, die mehr mitbekommen haben. "Sollte das Geräusch wieder auftreten, wäre es für alle Beteiligten hilfreich, die Örtlichkeit herauszufinden, von der das Geräusch ausgeht", so der Polizeisprecher. Wenn die Ursache feststehe, könne man darauf auch entsprechend reagieren beziehungsweise Abhilfe schaffen.