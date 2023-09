Randale am Klimacamp: Polizei rückt mit mehreren Fahrzeugen an

Ein Polizeieinsatz spielt sich in der Nacht auf Freitag im Augsburger Klimacamp ab. Gegen einen 22-Jährigen wird wegen versuchter Sachbeschädigung ermittelt.

Es war am Freitag, kurz nach Mitternacht, als es mit der nächtlichen Ruhe am Augsburger Rathausplatz kurzzeitig vorbei war. Mehrere Polizeifahrzeuge rückten mit eingeschaltetem Blaulicht an. Ihr Einsatzort war das Klimacamp. Das ist über den Einsatz bekannt.

Randale am Klimacamp: Zwei Gruppen gerieten in Streit

Wie die Polizei auf Anfrage informiert, wurden ihr kurz nach Mitternacht mehrere randalierende Personen am Klimacamp mitgeteilt. "Aus diesem Grund sind mehrere Streifen zum Klimacamp gefahren", sagt ein Sprecher. Vor Ort hätten die Beamten jedoch keine Randale registriert. Die Situation hatte sich offenbar größtenteils beruhigt.

Wie sich herausstellte, gerieten offenbar zwei Gruppen in einen verbalen Streit. Nach jetzigem Stand soll ein Beteiligter versucht haben, eine Banner anzuzünden. Dies misslang. Gegen diese Person, einen 22-Jährigen, wird nun wegen versuchter Sachbeschädigung ermittelt.

Das Klimacamp in Augsburg wurde am 1. Juli 2020 gegründet

Das Klimacamp in Augsburg existiert seit mehr als drei Jahren. Am 1. Juli 2020 war es von überwiegend jungen Klimaschützern gegründet worden. Ihr Ziel ist es, durch eine Präsenz für eine bessere Klimapolitik einzutreten. Die Klimacamper verstehen sich als Mahner. Sie beteiligen sich auch immer wieder mit Aktionen am Leben in der Stadt. Politisch ist das Camp umstritten. Die Stadt scheiterte allerdings auf dem Gerichtsweg. Nun wird das Camp toleriert.

