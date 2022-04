Randale bei Polizeieinsatz: Disko-Besucher solidarisieren sich gegen Beamte

Weil sich mehrere Disko-Besucher mit zwei mutmaßlichen Drogenkonsumenten solidarisierten, ging es in der Augsburger Innenstadt rund. Jetzt ermittelt die Polizei.

Hoch her ging es in der Nacht zum Donnerstag vor einer Diskothek in der Konrad-Adenauer-Allee. Zeugen hatten zwei Männer (26 und 28 Jahre) offenbar beim Konsum von Rauschgift beobachtet und die Polizei gegen 1 Uhr informiert. Der ältere der beiden wehrte sich gegen die Kontrolle der eingetroffenen Streife und wurde deswegen fixiert, so die Polizei. Daraufhin hätten sich unbeteiligte Gäste der Diskothek mit den Männern solidarisiert und lautstark protestiert. Des weiteren seien die Einsatzkräfte provoziert, körperlich bedrängt und behindert worden.

Randale bei Polizeieinsatz: Beamtin erleidet Kopfverletzungen

Die Polizei hat deshalb mehrere Platzverweise ausgesprochen. Ein 20-Jähriger kam dem trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach und musste deshalb in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wiederum wehrte er sich so massiv, dass eine Beamtin eine blutende Wunde am Kopf erlitt, ihren Dienst aber dennoch fortsetzen konnte, heißt es im Polizeibericht. Zeitgleich ging ein 33-Jähriger auf einen anderen Polizeibeamten los, weshalb es zum Einsatz von Pfefferspray kam. Ein 24-Jähriger, der ebenfalls den Anweisungen der Einsatzkräfte mehrfach nicht nachkam, musste schließlich auch in Gewahrsam genommen werden und landete im Polizeiarrest.

Zahlreiche Einsatzkräfte aus dem Stadtgebiet kamen den am Königsplatz eingesetzten Beamten zu Hilfe und versuchten die Lage zu beruhigen. Auch ein Diensthund wurde eingesetzt. Im Zuge der Maßnahmen wurden außerdem zwei Mobiltelefone beschlagnahmt. Die beiden Besitzer filmten damit den Einsatzkräften direkt ins Gesicht und zeichneten auch taktische Absprachen der Beamten sowie den laufenden Funkverkehr auf.

Augsburger Polizei ermittelt wegen verschiedener Delikte

Die beiden Männer, die ursprünglich Grund für den Einsatz waren, wurden im Anschluss zur Polizeiinspektion Mitte gebracht. Dabei beleidigte der 28-Jährige die Beamten und spuckte zudem im Dienstfahrzeug herum. Bei dem 28-Jährigen wurden schließlich typische Verpackungen von Rauschgift aufgefunden, die den zuvor geäußerten Anfangsverdacht des Mitteilers auf Konsum in Verbindung mit illegalem Handel nahe legen. Ermittlungen wurden eingeleitet, ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Gegen aktuell fünf Beteiligte wird nun wegen verschiedener Delikte, darunter Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und Beleidigung, ermittelt. (bau)