Randalierer spuckt auf Ordnungsdienst-Auto und beleidigt Mitarbeiter

Ein 40-Jähriger wird beobachtet, wie er am Augsburger Königsplatz auf ein Fahrzeug des Ordnungsdiensts spuckt. Als die Polizei eintrifft, fallen Beleidigungen.

Ein 40-Jähriger hat am Freitagabend am Augsburger Königsplatz randaliert. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen den Mann, weil er mehrfach auf ein geparktes Fahrzeug des Ordnungsdiensts gespuckt und auf mehrere Fahrräder im Bereich der Grünanlagen eingetreten hatte. Mithilfe der Zeugen konnte die Polizei den Mann noch am Ort des Geschehens stellen.

40-Jähriger spuckt am Königsplatz Augsburg auf Ordnungsdienst-Auto

Nach Polizeiangaben machte der Mann gegenüber der Polizei "wirre Angaben". Auch habe er Beleidigungen ausgesprochen. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen versuchter Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt. Ob Sachschaden an den Fahrrädern entstanden ist, wird derzeit noch geklärt. Der Mann erhielt einen Platzverweis. (kmax)