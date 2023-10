Raserunfall bei Ikea: Vater und Bruder erzählen von getöteter Ronja

Täglich denken Gerold und Philipp S. an Ronja. Vater und Bruder schildern, was für ein Mensch die 21-Jährige war und worüber sie sich am ersten Tag des Prozesses geärgert haben.

Wenn detaillierte Zeugenaussagen über Ronjas Todesumstände bevorstehen, verlassen Gerold S. und Philipp S. den großen Gerichtssaal im Erdgeschoss des Augsburger Strafjustizgebäudes. Manche Beschreibungen sind für sie kaum zu ertragen. Der Prozess gegen den Todesfahrer von Ikea, der derzeit am Landgericht läuft, ist für Vater und Bruder der getöteten 21-Jährigen ohnehin belastend genug. "Nach so einem Verhandlungstag bin ich fertig. Das ist emotional brutal", sagt der 60 Jahre alte Vater. Er und sein Sohn erzählen von dem Anruf an jenem Augustabend 2022, an dem sich ihr Leben schlagartig veränderte. Sie berichten, wie sie sich von der geliebten Tochter und Schwester verabschieden mussten, worüber sie sich am ersten Verhandlungstag geärgert haben und warum der Prozess wichtig für sie ist.

Sie drei seien immer sehr eng miteinander gewesen, sagt Gerold S. Sein Sohn, die jüngere Tochter und er. Ronja ist tot, das Trio gibt es nicht mehr. Gerold S. sitzt mit Philipp im Besprechungszimmer der Kanzlei von Anwalt Dominik Hofmeister. Sie sind bodenständige, fleißige Männer. Beide arbeiten in einem Handwerksbetrieb im Augsburger Land, Gerold S. ist Betriebsleiter. "Im Büro haben wir unsere Schreibtische nebeneinander." Vater und Sohn sind im Gespräch ruhig und gefasst.

Rechtsanwalt Dominik Hofmeister. Foto: HR-Anwaltskanzlei

Rechtsanwalt Hofmeister, der die beiden Nebenkläger im Verfahren vertritt, sagt, er habe seine Mandanten auf den Prozess vorbereitet. Ihnen erklärt, wie so eine Verhandlung abläuft, wie emotional es werden wird, wann sie am besten zu ihrem eigenen Schutz den Saal verlassen sollten, wie mit der Presse umzugehen ist. Sie konnten sich für den Prozess innerlich wappnen – so gut so etwas nun einmal geht. Das Schicksal hingegen schlug ohne Vorwarnung zu – am Abend des 26. August vergangenen Jahres. Gerold S. schaut im Wohnzimmer Fernsehen, als sein Handy klingelt.

Tödlicher Unfall bei Ikea: Helfer deckten Kopf des Opfers ab

Ronjas Freund Marco (Name geändert) ist dran, sagt aufgelöst, es sei etwas mit Ronja, nennt den Ort. "Als er mich das zweite Mal anrief, war ich mit dem Auto schon auf der Lechbrücke." Gerold S. informiert seinen Sohn. Dieser sagt, er sei sofort ins Auto gesprungen, habe seine Freundin noch abgeholt. Gemeinsam fahren sie zu Ikea nach Augsburg, sehen dort auf dem Parkplatz das Wrack des Mercedes GL63 AMG. Gerold S. diskutiert mit Einsatzkräften des Kriseninterventionsteams. Er will zu seiner toten Tochter. "Sie ließen es nicht zu, weil sie unansehnlich war." S. lässt nicht locker. "Sie versprachen, sie geben sich Mühe und richten sie her. Aber wir wurden gewarnt, dass es nur ohne den Anblick ihres Gesichtes geht." Die Helfer decken Ronjas Kopf mit einem Tuch ab. Philipp S. spricht von einem "halben Abschied" von seiner Schwester. "Es war schlimm für mich, ihr Gesicht nicht mehr sehen zu können." Manchmal plagten ihn noch Albträume. "Aber wir beide haben sie so in Erinnerung, wie sie war." Die fröhliche, positive junge Frau, die gerne knallroten Lippenstift trug.

"Ronja war aufgeweckt, verreiste gerne, war beliebt bei Arbeitskollegen, hatte sich ein eigenes Leben aufgebaut mit einer eigenen Wohnung", schildert der Vater. "Selbstständig war sie, deutlich mehr, als ich es in ihrem Alter war", erzählt Philipp S. Bei beiden klingt Stolz durch. Und Liebe. Als großer Bruder habe er ihr natürlich geholfen, wenn es etwa darum ging, einen Schrank aufzubauen. "Jeder ging seinen eigenen Weg, aber wir waren immer füreinander da", sagt der 27-Jährige. Zur Tuningszene, die sich gerne in Augsburg an der Tankstelle am Gablinger Weg trifft, zählen beide Ronja nicht.

Autos seien ihr nicht wichtig gewesen. Sie selbst habe einen alten Fiat 500 gefahren, hatte überlegt zu wechseln, sich einen kleinen Seat zu finanzieren. "Die Tankstelle war gerade in Pandemiezeit ein Treffpunkt für junge Leute geworden. Wo sollten sie auch sonst hin", meint der Vater. Ronja, ihr damaliger Freund Marco und andere Freunde hatten sich immer wieder an der Tankstelle getroffen, wie viele andere junge Menschen auch. Sie liegt für alle zentral, von dort aus wird oft in den weiteren Abend gestartet. Eigentlich wollten Ronja und ihre Clique noch den Plärrer besuchen und sich das Feuerwerk ansehen. Doch dann stiegen sie zu dritt zu Herbert M. (Name geändert) ins Auto für eine kurze Spritztour. Für Ronja endete sie tödlich.

Auf der Stuttgarter Straße, die zu Ikea führt und wo Tempo 50 herrscht, soll der 53-Jährige laut Anklage auf knapp 150 km/h beschleunigt haben. Er verlor die Kontrolle über den nahezu 600 PS-starken Boliden. Der Mercedes durchbrach einen Holzzaun, schanzte über die Böschung hinunter auf den Ikea-Parkplatz. Zwei Kundinnen konnten sich vor dem heranfliegenden Auto gerade noch retten. Da ist diese eine Frage, die Gerold S. nicht loslässt.

"Ich verstehe nicht, was ein Mann in dem Alter den jungen Leuten zeigen wollte. Das geht einfach nicht in meinen Kopf." Wie sich Herbert M. am ersten Prozesstag vergangene Woche im Gericht verhalten hatte, empfinden die Hinterbliebenen als unerträglich. Nicht nur, dass M. sich auf der Anklagebank bewusst von ihnen weggedreht habe. Sauer sei ihnen aufgestoßen, dass der Angeklagte sich in seiner Einlassung, die er von seinem Verteidiger Florian Engert verlesen ließ, nicht bei ihnen entschuldigt habe. Stattdessen sei es mitunter darum gegangen, wie sehr ihn das Ganze belaste. Erst am zweiten Verhandlungstag erfolgte die Entschuldigung, doch Ronjas Familie zweifelt an deren Aufrichtigkeit.

Ronjas Vater: "Eigentlich ist Gablingen viel zu schön für den"

Weil an M.s Einlassung nach dem Prozessauftakt Kritik aufgekommen ist, ist es bloßes Kalkül gewesen, davon sind sie überzeugt. Vom Urteil im Prozess, das voraussichtlich Mitte November fallen wird, erhoffen sich Vater und Bruder eine höchstmögliche Strafe für Herbert M. Dieser ist unter anderem wegen eines illegalen Rennens mit Todesfolge angeklagt. Zehn Jahre Haft wären das Maximum. Und dann bricht es aus Gerold S. doch heraus. "Eigentlich ist Gablingen viel zu schön für den." Er selbst kenne das Gefängnis, in dem M. derzeit in Untersuchungshaft sitzt, von Handwerkerarbeiten, als die Justizvollzugsanstalt gebaut wurde. Für Vater und Sohn ist die Verhandlung wichtig für die Verarbeitung.

Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht an die 21-Jährige denken. Daheim bei Gerold S. und seiner Frau werden täglich zwei Kerzen angezündet, seine Tochter lacht von einem großen Bild. Ronjas Lieblingskuscheltier, Lämmchen Lumpi, begleitet Philipp S. im Auto. Der Bruder hat es auf dem Armaturenbrett platziert. Am Grab auf dem Friedhof der Gemeinde im Augsburger Umkreis erinnert ein Bild an die Verstorbene. Wie auch bei Ikea selbst. Dort hat der Vater an dem Tag, an dem Ronja ihren 22. Geburtstag gefeiert hätte, mit Freunden ein Banner mit großem Foto der Tochter und der Inschrift "Nie vergessen – Deine Familie" sowie Geburts- und Todestagsdatum angebracht. Es hängt an dem Holzzaun an der Stelle, an der das Auto durchgeschossen ist. "Uns allen war wichtig, dass Ronja nicht vergessen wird. Und, wir wollten ein Zeichen setzen."