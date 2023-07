Rassismus bei Kinderbüchern? Stadtbücherei stellt bald Ergebnisse vor

Studenten der Hochschule haben mehrere Titel aus dem Bestand der Augsburger Stadtbücherei hinsichtlich Rassismus untersucht. Jetzt wird die Bewertung veröffentlicht.

Die Stadtbücherei Augsburg und die Hochschule wollen Mitte Juli die Ergebnisse einer Sichtung von Kinderbüchern aus dem Büchereibestand präsentieren, die im Hinblick auf rassistische Darstellungen untersucht wurden. Dafür soll kommende Woche eine Internet-Seite freigeschaltet werden, auf der Bewertungen zu mehreren Büchern zu finden sind.

Die Bücherei hatte im Januar eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem Thema angekündigt, nachdem bundesweit Diskussionen aufkamen, ob manche Kinderbücher nicht Vorurteile und Klischees transportieren. Damals gab es eine Diskussionsveranstaltung unter dem Titel "Onkel Tom und Pippi Langstrumpf im Lummerland", die in Internet-Kommentarspalten gewissen Nachhall fand. Teils seien daraufhin Beleidigungen und Beschimpfungen via Telefon und Mail bei der Bücherei eingegangen, so die Stadt.

Rassismus in Kinderbüchern? Werke bekommen einen QR-Code

Seit März untersuchten 14 Studenten und Studentinnen vom Lehrstuhl für "Soziale Arbeit und Diversität" der Hochschule ausgewählte Bücher im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts. Ziel sei weder, Bücher aus dem Bestand zu nehmen noch Menschen, die dem Thema nicht offen gegenüberstehen, von irgendetwas zu überzeugen, so die Bücherei. Was man wolle: interessierten Besuchern Hilfestellung zu bieten, wie sie mit problematischen Inhalten umgehen und diese mit ihren Kindern diskutieren.

Künftig sollen die untersuchten Titel einen Aufkleber mit dem Slogan "Hallo Vielfalt - Diversity Check" bekommen, der auch einen QR-Code trägt. Dann bekommt man auf dem Smartphone unmittelbar die Einzelanalyse des Titels angezeigt. Geplant ist seitens der Hochschule eine Fortsetzung des Projekts. (skro)

