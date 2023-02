Rathausplatz als Edel-Parkplatz: Polizei prüft mögliche Verkehrsverstöße

Plus Bei einer Veranstaltung im Augsburger Rathaus parkten Dienstwagen von Politikern und Beamten auf dem Rathausplatz. Die Polizei prüft, ob Bußgelder fällig werden.

Der jährliche Polizeigottesdienst in München ist ein Pflichttermin für viele hochrangige Polizeibeamte, darüber hinaus erregt die Veranstaltung meist keine besondere Aufmerksamkeit. Dieses Mal war es anders. Weil etliche Dienstwagen von Gottesdienstbesuchern im Umfeld der Frauenkirche im Parkverbot standen, wurden von der Polizei 16 Verfahren wegen Verkehrsdelikten eingeleitet. In Augsburg gibt es einen vergleichbaren Fall. Während der Amtseinführung der neuen schwäbischen Regierungspräsidentin standen kürzlich zahlreiche Dienstwagen von Kommunalpolitikern und hochrangigen Beamten auf dem Rathausplatz. Auch hier prüft die Polizei jetzt, wie es dazu kam und ob deswegen Bußgelder verhängt werden müssen.