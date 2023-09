Raubtierpfleger nach dem Tod von Löwin Kira: "Das sind einfach unsere Tiere"

Plus Richard Krautmann ist Raubtierpfleger im Augsburger Zoo und hat Löwin Kira auf ihrem letzten Weg begleitet. Wie es ihm nach ihrem Tod geht und worauf er sich freut.

Herr Krautmann, sie haben als Raubtierpfleger im Augsburger Zoo auch die Löwin Kira betreut, die am Mittwoch eingeschläfert werden musste. Wie waren die vergangenen Tage für Sie?



Richard Krautmann: Es war nicht einfach und sicher nicht schön. Man kann das mit dem Tod eines Haustiers vergleichen. Für uns sind das einfach unsere Tiere und ich habe sie ja über viele Jahre gekannt. Als sie eingeschläfert wurde, war ich auch dabei. Es war sicher die richtige Entscheidung. Mit 20 Jahren war sie für einen Löwen schon sehr alt. Aber es war schon ein schwieriger Moment.

Wie war Kira denn?



Richard Krautmann: Jedes Tier hat seinen ganz eigenen Charakter und Kira war keine einfache Löwin. Sie war im Gegenteil die aggressivste Löwin, die ich in meiner ganzen Laufbahn gehabt habe. Weil sie so aggressiv war, war sie die letzten Jahre auch allein. Ich hatte allerdings nicht das Gefühl, dass sie darunter gelitten hat.