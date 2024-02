Raubüberfall am Oberhauser Bahnhof: Junger Mann sitzt in Haft

Ein Angestellter eines Kiosks wurde am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen mit einem Messer bedroht. Die Tat passierte am Sonntagmorgen.

Der Helmut-Haller-Platz am Bahnhof Oberhausen gilt als Ort, an dem sich immer wieder Straftaten ereignen. Häufig spielt die Drogen- und Alkoholsucht der Menschen, die sich vor Ort aufhalten, eine Rolle. Aktuell berichtet die Polizei über ein schweres Raubdelikt, das sich am Sonntag ereignete. Ein junger Mann sitzt seitdem in Haft.

Wie die Polizei informiert, handelt es sich um einen 22-jährigen Tatverdächtigen. Gegen 8.15 Uhr bedrohte ein Mann den Angestellten eines Kiosks mit einem Messer und erbeutete Bargeld in einem mittleren dreistelligen Bereich.

Anschließend flüchtete der Mann. Einsatzkräfte der Polizei konnten einen 22-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung noch in der Reinöhlstraße festnehmen. Hierbei leistete der Mann Widerstand und verletzte zwei Einsatzkräfte leicht. Der 22-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt.

Festnahme in Oberhausen: Der 22-Jährige führte Messer mit

Bei der Festnahme führte der 22-Jährige ein Messer und die mutmaßliche Beute mit sich. Gegen ihn wird unter anderem wegen schweren Raubes und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl wegen schweren Raubes und setzte diesen in Vollzug. Der 22-Jährige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Lesen Sie dazu auch