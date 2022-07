Raubüberfall an der City-Galerie: Polizei sucht nach Zeugen

Am späten Mittwochabend attackieren drei Männer einen 24-Jährigen an der Augsburger City-Galerie und entwenden seine Laptop-Tasche. Wie die Täter beschrieben werden.

Ein 24-Jähriger ist am späten Mittwochabend an der City-Galerie Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilt, war er kurz vor 22 Uhr in den Grünanlagen nahe dem Einkaufszentrum unterwegs, als ihn drei Männer konfrontierten und aufforderten, seine Laptoptasche herauszugeben. Als er sich gegen die körperliche Attacke wehrte, entrissen ihm die bislang Unbekannten seine Laptoptasche samt Inhalt. Dabei wurde der 24-Jährige leicht verletzt.

Raubüberfall an der Augsburger City-Galerie: Polizei bittet um Mithilfe

Nach Polizeiangaben floh das Trio anschließend in Richtung Nagahama-Allee. Nach Beschreibung des 24-Jährigen seien die drei Männer zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen. Sie hätten dunkle Oberbekleidung, kurze Jeans und weiße FFP2-Masken getragen sowie gebrochen Deutsch gesprochen. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich bei der Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (kmax)