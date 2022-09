Bewaffneter Raubüberfall an Tankstelle – Verdächtiger stellt sich der Polizei

Ein bewaffneter Täter hat am Dienstag eine Tankstelle in Haunstetten überfallen und Bargeld gefordert. Anschließend floh er. Noch am Abend nimmt die Polizei einen Mann fest.

Am Tag danach herrscht in der OMV-Tankstelle in Haunstetten noch keine Normalität. Hier in der Landsberger Straße ging am Dienstag gegen 16 Uhr ein Mann in den Verkaufsbereich, er zückte eine Waffe. Kunden, so berichtet es ein Mitarbeiter unserer Redaktion, seien zu dem Zeitpunkt keine in der Tankstelle gewesen. Bedrohlich und gefährlich war die Situation dennoch. Der Täter soll eine Angestellte nach ersten Erkenntnissen der Polizei bedroht und Bargeld gefordert haben. Nachdem die Frau ihm Geld gegeben hatte, floh er mit dem Auto.

13 Bilder Diese Überfälle beschäftigten den Großraum Augsburg Foto: Polizei/Jan Kandzora

Der Täter hatte nach Angaben der Polizei einen Betrag im unteren vierstelligen Betrag erbeutet. Die Polizei startete eine Fahndung nach dem Mann, die mehrere Stunden andauerte. Man habe "mit zahlreichen Kräften" umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und das Tatfahrzeug sowie die verwendete Tatwaffe im Umfeld auffinden können, heißt es von den Ermittlern. Am Abend war der Großeinsatz beendet – und zwar, weil sich der Tatverdächtige von sich aus bei der Polizei meldete und sich festnehmen ließ, ohne Widerstand zu leisten.

Am Mittwoch erwirkte die Staatsanwaltschaft gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl. Es handelt sich bei ihm um einen 19-jährigen Mann aus dem Landkreis Augsburg, gegen den die Kriminalpolizei nun wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt. Ins Gefängnis muss er derzeit nicht. Wie die Polizei berichtet, wurde der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen vom zuständigen Ermittlungsrichter gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die weiteren Hintergründe der Tat und das Motiv des mutmaßlichen Täters sind noch nicht bekannt. Sie seien Bestandteil der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei geführt werden, heißt es von der Polizei.

Überfall an Augsburger Tankstelle – mutmaßlicher Täter festgenommen

Eine scharfe Schusswaffe soll der 19-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen beim Überfall nicht dabei gehabt haben, sondern offenbar eine sogenannte Softair-Pistole. Bei Softair-Waffen handelt es sich um legale Pistolen oder Gewehre, die mit Gasdruck Plastikkugeln verschießen. Der Unterschied ist allerdings für Beobachter oft nicht zu erkennen, da diese echten Schusswaffen optisch enorm ähneln können. In der Vergangenheit gab es in Augsburg mehrere Raubüberfälle, bei denen Täter mit Softair-Waffen vorgingen, etwa 2016, als ein Mann den Geldboten einer Bäckerei vor der Augusta-Bank in der Schießgrabenstraße abfing, ihn mit einer Softair-Waffe bedrohte und auf diesem Wege die Wochenendeinnahmen der Bäckerei in Höhe von 70.000 Euro erbeutete.

Ein Mitarbeiter der Tankstelle sagt zum jetzigen Überfall, die Angestellte, die am Dienstagnachmittag in der Tankstelle arbeitete, stehe noch unter dem Eindruck des Raubüberfalls, es gehe ihr nicht gut, am Mittwoch habe sie frei. Nach Angaben der Polizei erlitt die Frau durch die Tat einen Schock. Körperlich verletzt wurde aber niemand.