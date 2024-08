Rauch im Geschäft: Feuerwehr rückt in Altstadt aus

Martinshorn und Blaulicht sorgten am Montagvormittag in der Augsburger Altstadt kurzzeitig für Aufsehen. Polizei und Berufsfeuerwehr waren zu einem Geschäft in der Weißen Gasse alarmiert worden.

Nach Angaben der Berufsfeuerwehr war eine Kaffeeröstmaschine in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Offenbar wurde niemand verletzt. Der beißende Geruch aus dem Geschäft war vorübergehend bis in die Gasse bemerkbar. (ina)