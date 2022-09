Augsburg

08:49 Uhr

Rauch im Keller: Feuerwehr rückt zu Wohnhaus in Haunstetten aus

In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten hat es am Dienstagabend stark geraucht. Die Feuerwehr rückte an.

Es war spät am Dienstagabend, als die Augsburger Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Wohnhaus in der Landsberger Straße in Haunstetten ausrückten. Gegen 22.15 Uhr kam es dort zu einer starken Rauchentwicklung im Keller. Der Einsatz konnte jedoch nach Angaben der Polizei schnell wieder beendet werden. Es sei niemand zu Schaden gekommen. Woher der starke Rauch im Keller kam, ist noch nicht abschließend geklärt. (fla)

