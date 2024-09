Rauchentwicklung bei Biergarten: Feuerwehr rückt in Altstadt aus

Mehrere Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr, Polizei und ein Rettungswagen sind am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in den Vorderen Lech in der Altstadt angerückt. Nach ersten Informationen der Polizei war eine Rauchentwicklung im Keller der Gastronomie bemerkt worden.

Die Feuerwehr wurde gerufen. Vor Ort konnte bald Entwarnung gegeben werden. Es habe sich nur um eine Kleinigkeit gehandelt, die man schnell in den Griff bekommen habe, hieß es von den Einsatzkräften zunächst vor Ort. Genaueres konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Der Betrieb im Biergarten sei aber weitergegangen, hieß es. (ina)