Rauchmelder piepst: Polizei holt Kleinkinder aus verrauchter Wohnung

Nachbarn alarmierten die Rettungskräfte, nachdem ein Rauchmelder in einer Hochzoller Wohnung Alarm schlug und niemand öffnete. Ursache waren angebrannte Speisen.

Die Berufsfeuerwehr hat am Montagabend in der Innsbrucker Straße in Hochzoll zwei Kleinkinder aus einer Wohnung geholt, in der ein Rauchmelder wegen angebrannter Speisen auf dem Herd Alarm schlug. Gegen 20.20 Uhr wählten Nachbarn den Notruf, nachdem in der Wohnung der Rauchmelder piepste, Kinder um Hilfe schrien und niemand die Tür öffnete.

Die zuerst eingetroffene Polizei öffnete die Tür und brachte die Kinder, einen zweieinhalbjährigen Jungen und ein eineinhalbjähriges Mädchen, die sich alleine in der Wohnung befanden, nach draußen. Dort wurden sie vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr belüftete die stark verrauchte Wohnung mit Ventilatoren. Die Aufmerksamkeit der Nachbarn und das Piepsen des Rauchmelders habe laut Feuerwehr womöglich Schlimmeres verhindert. Warum die Kinder - "vermutlich nur kurzfristig" - alleine waren, sei unklar, so Polizeisprecher Siegfried Hartmann auf Nachfrage. (AZ)