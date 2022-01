Rauchmelder schlägt gerade noch rechtzeitig Alarm in Haunstetten

Eine Frau verständigt umgehend die Feuerwehr. In einem Zimmer in der Wohnung ist der Schaden dennoch groß.

Feuer in Haunstetten: Am Sonntag gegen 19.40 Uhr hörte eine Bewohnerin eines Anwesens in der Haunstetter Straße beim Fernsehen einen Rauchmelder piepsen. Als sie in dem betreffenden Zimmer nachsah, schlugen ihr bereits Flammen entgegen.

Geistesgegenwärtig habe sie sofort wieder die Türe geschlossen und verständigte über Notruf die Rettungskräfte verständigt, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde durch den Brand niemand, die Wohnung war jedoch komplett verrußt, derzeit wird von einem Schaden von etwa 30.000 Euro ausgegangen.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Möglicherweise ist - nach erster Inaugenscheinnahme - ein elektronisches Gerät, das an einem Ladekabel angeschlossen war, brandursächlich. Die Ermittlungen dauern noch an. (möh)