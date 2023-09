Region Augsburg

Raum Augsburg erlebt Corona-Comeback – warum Experten gelassen bleiben

Plus Im Raum Augsburg ist das Coronavirus wieder stärker im Umlauf. Anlass zur Sorge ist das nicht, schwere Fälle sind selten. Trotzdem laufen Wintervorbereitungen.

Von Max Kramer, Stefan Krog

Einzelne Relikte hat die Pandemie in Augsburg dann doch hinterlassen. In vielen Geschäften stehen Desinfektions-spender, manches Schild formuliert noch die Bitte um eineinhalb Meter Abstand, immer wieder tragen Fahrgäste in Bus oder Straßenbahn Maske. Und ja, auch die Sieben-Tage-Inzidenz gibt es noch. Sie liegt seit dem Frühjahr in Augsburg im einstelligen Bereich. Was sie über die aktuelle Corona-Lage in Augsburg aussagt? Wenig bis nichts, weil wenig bis nicht mehr getestet wird. Doch es gibt zwei Indikatoren, die Aufschluss geben. Und beide deuten darauf hin, dass das Virus derzeit im Raum Augsburg wieder stärker um sich greift. Mit welchen Folgen?

Eine Sommerwelle, wie sie die Region im vergangenen Jahr spürbar erlebte, ist 2023 ausgeblieben. Doch rund um den Beginn der Sommerferien änderte sich die Situation. An allen drei Abwasser-Messstellen in der Region – bayernweit sind es 24 – wurden wieder mehr Viren-Bestandteile nachgewiesen. Aktuellen Zahlen zufolge scheint sich der Aufwärtstrend in der Stadt Augsburg wieder etwas abgebremst zu haben, doch im Landkreis steigt die Virenbelastung weiter. In Königsbrunn waren die Zahlen zuletzt im Frühsommer höher, Stadtbergen erreichte bei aktuellen Messungen den höchsten Stand seit dem Frühjahr.

