Augsburg

vor 31 Min.

Razzia bei der "Letzten Generation": Wer ist der Augsburger Ingo Blechschmidt?

Plus Ingo Blechschmidt war lange unpolitisch, bis er eine Rede von Greta Thunberg hörte. Jetzt steht er im Fokus der Ermittlungen gegen die "Letzte Generation". Was ihn antreibt.

Von Jörg Heinzle, Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Für die Aktion der Polizei wird am Mittwochmorgen einiges an CO 2 ausgestoßen. Ermittler des Landeskriminalamts machen sich in der Früh mit mehreren Dienstwagen auf den Weg nach Augsburg. Gleichzeitig, um kurz nach sieben Uhr, klingeln die Beamten an der Tür eines Wohnhauses im Stadtteil Haunstetten sowie an einer Wohnungstür in einem Haus im Stadtteil Inningen. Die Polizeiaktion in Augsburg ist Teil einer großen bundesweiten Razzia gegen die Klimaschutz-Aktivisten der "Letzten Generation". Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft wirft den Aktivisten vor, eine "kriminelle Vereinigung" gebildet zu haben. Der Augsburger Mathematiker Ingo Blechschmidt, 34, soll - so die Behauptung der Ermittler - zu den führenden Köpfen gehören. Er selbst bestreitet das. Blechschmidt ist in Augsburg bekannt, er ist einer der Initiatoren des Klimacamps, das seit fast drei Jahren neben dem Rathaus steht. Der Wissenschaftler sagt, er sei lange unpolitisch gewesen - bis er eine Rede von Greta Thunberg hörte.

Polizisten durchsuchten am Mittwoch bei Aktivisten der "Letzten Generation" - auch beim Augsburger Klimaschützer Ingo Blechschmidt. Foto: Jörg Heinzle

Blechschmidt wirkt aufgeräumt am Mittwochmittag, als die Ermittler nach rund drei Stunden wieder abgezogen sind - mit Computern, Handys, Festplatten und USB-Sticks. Die Beamten hatten ihn in der Wohnung seiner Freundin in Inningen angetroffen, in Haunstetten durchsuchten die LKA-Ermittler das gesamte Haus seiner Mutter, in dem er ein Zimmer hat. Selbst ein Gartenhaus, das Büro der Mutter und deren Auto nahmen sie unter die Lupe. Blechschmidt hat inzwischen Erfahrung im Kontakt mit der Polizei - er hat Bäume besetzt, im Gebäude der Regierung von Schwaben gegen die Abholzung eines Waldes protestiert und Erde auf den Schreibtisch des Bürgermeisters von Königsbrunn (Kreis Augsburg) geschüttet. Der Mathematiker sagt, er könne als Wissenschaftler nicht nur zuschauen, wie sich die Klimakrise immer mehr zuspitze. Er sehe sich in der Verantwortung, etwas dagegen zu tun. Auch weiterhin, selbst wenn ihm deshalb Gefängnis drohen sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen