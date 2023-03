Augsburg

12:42 Uhr

Razzia in linkem Zentrum in Oberhausen: Das steckt hinter den Vorwürfen

Im Hans-Beimler-Zentrum in Augsburg gab es am Mittwochabend eine Durchsuchungsaktion.

Plus Die Polizei durchsucht eine Antifa-Gruppe in Augsburg, es geht um Straftaten gegen AfD-Politiker. Konkrete Verdächtige gibt es bisher aber offenbar nicht.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Das Hans-Beimler-Zentrum im Augsburger Stadtteil Oberhausen ist ein eher unscheinbarer Ort. Ein kleines Büro im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses, nicht weit vom Oberhauser Bahnhof entfernt. Es dient vor allem als Treffpunkt verschiedener linker Gruppen, getragen wird das Zentrum von einem Verein. Am Mittwochabend rückte hier allerdings die Polizei mit einem größeren Aufgebot an und durchsuchte die Räumlichkeiten und Personen, die sich dort aufhielten. Die Beamten ermitteln wegen Straftaten gegen Augsburger AfD-Mitglieder, die mutmaßlich von Linksextremen verübt worden sind. Die Polizeiaktion sorgt nun in der linken Szene in Augsburg für Aufregung.

