Reaktion auf Krieg: Sogar Augsburger Kinder helfen Ukraine-Flüchtlingen

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen auf verschiedenen Wegen in Augsburg an. Vor Ort treffen sie auf große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung.

Die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine beschäftigen selbst Kinder in Augsburg so sehr, dass sie helfen wollen. Eine Gruppe im Textilviertel startete am Wochenende spontan eine ungewöhnliche Hilfsaktion: Die Mädchen und Jungen produzierten und verkauften Popcorn, um Menschen im Krieg zu unterstützen. Innerhalb kürzester Zeit kamen 215 Euro zusammen. Beim Ukrainischen Verein in Augsburg spricht man generell von einer großen Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Bestimmte Sachspenden sind jetzt besonders gefragt.

Tanja Hoggan-Kloubert vom Ukrainischen Verein sagte am Sonntag, dass auch am Wochenende weitere Kriegsflüchtlinge auf verschiedenen Wegen in Augsburg eingetroffen sind. Allein beim Verein hätten sich rund 80 Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet und um Hilfe gebeten. Weitere seien im Augsburger Ankerzentrum oder bei anderen Einrichtungen angekommen. Teilweise würden die Ukrainerinnen und Ukrainer über Hilfseinsätze von Freiwilligen oder Sammeltransporte nach Augsburg gebracht. Andere kämen mit dem Zug. Hoggan-Kloubert rechnet damit, dass die Zahl in den nächsten Tagen noch deutlich zunehmen wird. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind derzeit über 1,5 Millionen Menschen in der Ukraine auf der Flucht.

Ukrainischer Verein Augsburg sammelt Spenden

Der Verein sammelt unterdessen weiter Hilfsgüter, die ins Kriegsgebiet gehen sollen, wo die Menschen oft nicht mehr das Nötigste haben und frieren müssen. Die Sammelstelle ist in der Augsburger Hochfeldstraße 63. Kleidung wird derzeit nicht mehr angenommen, umso mehr sind andere Sachspenden gefragt, etwa Schlafsäcke und Isomatten, Hygieneartikel, Medikamente und Erste-Hilfe-Sets oder Heizmittel.

Zuletzt seien am vergangenen Freitag zwei große Lkw mit Hilfstransporten in die Grenzgebiete zur Ukraine gestartet, sagt Hoggan-Kloubert. Voraussichtlich kommenden Dienstag werde der nächste Transport auf den Weg gebracht. Bei den Menschen vor Ort gibt es eine große Dankbarkeit für die Augsburger Spenden, das weiß sie aus Videobotschaften, die den Verein erreichen.

Beim Ukrainischen Verein lobt man auch die gut funktionierenden Strukturen der Stadt Augsburg zusammen mit Hilfsorganisationen, um die ankommenden Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Seit dieses System voll angelaufen ist, will sich der Verein stärker auf die Beratung und Vermittlung von Flüchtigen konzentrieren, die Orientierung brauchen, an welche Stellen sie sich wenden müssen.

Unterkünfte sind für Kriegsflüchtlinge am wichtigsten

Auch bei der Podiumsdiskussion am Freitagabend im Augsburger Rathaus waren die Hilfsmöglichkeiten ein großes Thema. Michael Gebler, Geschäftsführer beim Bayerischen Roten Kreuz in Augsburg, sagte, dass man den Kriegsflüchtlingen am besten damit helfe, wenn man ihnen eine sichere Unterkunft und Hilfe vor Ort in Augsburg biete. Der Wiederaufbau in der Ukraine werde sicher Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Daher sei es wichtig, langfristig zu helfen. Dies könne man auch tun, indem man Zeit mit den Geflüchteten verbringt und ein offenes Ohr für ihre Ängste und Nöte hat.

Vonseiten der Stadt stehen laut Michael Hegele vom städtischen Referat für Bildung und Migration bislang rund 700 Plätze für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung. Ein Anfang vergangener Woche eingerichtetes Spendenkonto bei der Stadtsparkasse weise einen Betrag von über 130.000 Euro auf.

Der Ukrainische Verein Augsburg ist erreichbar über die E-Mail-Adresse: ukr.augsburg@gmail.com. Das Spendenkonto ist auf der städtischen Homepage verlinkt oder unter: www.mehrgeben.de/project/hilfe-fuer-die-bevoelkerung-in-der-ukraine/ erreichbar. Ein Spendenkonto mit IBAN-Nummer wird eingerichtet.

