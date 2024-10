Realschul-Krach: CSU kämpft für Standort an Hans-Böckler-Straße

Die CSU hat - nachdem es in der Koalition wegen des künftigen Realschulstandorts im Augsburger Osten erheblich gekracht hat - nun genauer dargelegt, warum sie mit dem Vorgehen von Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) nicht einverstanden war. Der bisher geplante Standort an der Hans-Böckler-Straße sei in einem Papier des Bildungsreferats aus Sicht der CSU zu „negativ“ dargestellt worden, indem die Probleme in den Vordergrund gerückt worden seien, so CSU-Stadtrat Peter Uhl. „Ich glaube, dass wir das schaffen können“, sagt auch CSU-Rätin Ruth Hintersberger, die weiterhin den Standort an der Hans-Böckler-Straße auf einem Grundstück im Stadtteildreieck Lechhausen/Hammerschmiede/Firnhaberau favorisiert.

