vor 13 Min.

Rechtsextreme Gruppierung provoziert bei Demo in Augsburg

Plus Kurz vor der Demonstration am Samstag in Augsburg gegen Rechtsextremismus kam es zu einem Zwischenfall mit Anhängern ebendieser Szene. Die Polizei ermittelt.

Der Rathausplatz wird voller, von allen Seiten kommen Menschen. Früher Samstagnachmittag, 13.30 Uhr, gleich soll die Demonstration "Augsburg gegen rechts" beginnen. Von jenen, die schon da sind, bleiben viele an einer Holzkonstruktion stehen, die seitlich der Bühne aufgebaut ist. "Kasperle gegen rechts" steht darauf, das "Kasperle" in bunten Buchstaben. Einige machen Fotos, sehen die Installation als Teil der Kundgebung gegen Rechtsextremismus. Doch dann klappen ein paar dunkel gekleidete Männer die Konstruktion auf. Zu sehen sind ein Spruch im Zusammenhang mit dem Begriff "Remigration" – und eine Kasperle-Figur in einem Flugzeug. Die Männer skandieren "Remigration", scheinen die Situation zu genießen, lachen. Es dauert einige Augenblicke, bis umstehende Demo-teilnehmerinnen und -teilnehmer merken: Die Aktion ist nicht Teil der Kundgebung – sondern Provokation einer rechtsextremen Gruppierung. Und die scheint in der Region aktiver zu werden.

"Reconquista 21" heißt die Gruppe, die sich in den sozialen Netzwerken mit der Aktion brüstet. Unter einem Video auf Instagram schreiben sie: "Wir konnten es uns nicht nehmen lassen – mit einer kleinen Überraschung – die Botschaft, die gerade das ganze Land erobert, mitten in die linksliberale Demomasse zu tragen." Die Botschaft heißt in diesem Fall "Remigration". Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel damit, dass eine große Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund das Land zwangsweise verlassen muss, also Vertreibung. Den Einsatzkräften der Polizei, die am Samstag starke Präsenz zeigte, entging diese Aktion jedenfalls nicht.

