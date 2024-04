Augsburg

07:00 Uhr

Reese-Areal: Initiative setzt sich für Erhalt von Kasernengebäuden ein

Plus Die Ex-Soldatenunterkünfte an der Sommestraße sollen verschwinden. Die Initiative "Augsburgs Erbe bewahren" protestiert, die Wohnbaugruppe hält an Plänen fest.

Von Stefan Krog

Die Initiative " Augsburgs Erbe bewahren" appelliert an die Stadt und die städtische Wohnbaugruppe, die drei ehemaligen Kasernengebäude an der Sommestraße in Kriegshaber, in denen zuletzt der Kulturpark West untergebracht war, zu erhalten. Alex Blümel, Sprecherin der Initiative, hält dies sowohl aus historischen als auch ökologischen Gründen für geboten. Es sei einerseits eine Verschwendung von Ressourcen, wenn man die Ziegelgebäude aus den 1930er-Jahren abreiße. Andererseits gehe ein weiteres Stück US-Geschichte verloren. Die städtischen Planungen sehen auf dem Areal eine Erweiterung des Neubauquartiers "Reese-Park" mit Wohnungen vor. Bereits vor einem Jahr wurde der asbesthaltige Putz der Gebäude entfernt, der Abriss soll voraussichtlich demnächst starten.

Ehemalige Kasernengebäude am Reese-Areal: Initiative betont Klimaschutz

Die Initiative merkt kritisch an, dass in den Gebäuden bis zu 7000 Quadratmeter Wohnfläche möglich wären, die man auch als Wohnheim nutzen oder einer Genossenschaft zum Umbau überlassen könnte. Auch wenn es Schadstoffe in den Gebäuden gebe, müssten belastete Teile auch für einen Abriss separat ausgebaut werden, um sie entsprechend zu deponieren. Insofern sei der Mehraufwand einer Sanierung überschaubar. Es entspreche jedenfalls nicht mehr dem aktuellen Stand zum Klimaschutz, alte Gebäude abzureißen und dort CO2-intensiv neu zu bauen, statt eine Sanierung ins Auge zu fassen. "Das Areal und insbesondere die drei letzten noch stehenden Mannschafts- und Verwaltungsgebäude der früheren Reesekaserne sind authentischer Teil der Stadt- und Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts und können – transformiert – in die Zukunft mitgenommen werden", so Blümels Standpunkt. Die Initiative hatte sich ebenfalls kritisch zu den Abrissplänen für das benachbarte Viertel Centerville-Nord geäußert, wo die WBG die alten Wohnblocks mit ihren 350 Wohnungen durch eine verdichtete Neubausiedlung mit 1200 Wohnungen ersetzen möchte.

