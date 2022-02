2G plus bis Zutrittsverbot: Diese Besuchsregeln gelten in Augsburger Kliniken

Wegen der Corona-Pandemie gelten in Augsburger Krankenhäusern unterschiedliche Besuchsregeln. Manche könnten sich bald ändern. Ein Überblick von Uniklinik bis Diako.

In der Corona-Pandemie zählen Krankenhäuser zu den besonders sensiblen Bereichen - einerseits, weil dort besonders gefährdete Menschen behandelt werden und vor dem Virus geschützt werden müssen. Andererseits aber auch, weil gerade schwer kranke Patientinnen und Patienten oftmals Beistand von Angehörigen brauchen. Aus dieser Abwägung heraus haben Kliniken Besuchsregeln aufgestellt, die sich voneinander unterscheiden - und teils bald angepasst werden könnten. Ein Überblick.

Diese Besuchsregeln gelten im Uniklinikum Augsburg

Am größten Krankenhaus der Region gilt im Covid-Bereich - Intensiv- ebenso wie Normalstation - grundsätzlich ein Besuchsverbot, es gibt allerdings Ausnahmen. Dazu zählt etwa der Besuch Sterbender. Im sonstigen stationären Bereich muss pro Patient oder Patientin eine feste Besuchsperson festgelegt werden, zudem gilt die 2G-plus-Regel - Besucherinnen und Besucher müssen also entweder geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein. Auf der Normalstation ist pro Tag ein maximal einstündiger Besuch erlaubt, auf der Intensivstation liegt die Maximaldauer bei 30 Minuten. Darüber hinaus muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Bald könnten diese Regeln allerdings gelockert werden, wie der Ärztliche Direktor Prof. Michael Beyer gegenüber unserer Redaktion erklärt: "Sobald der Höhepunkt der fünften Welle erreicht ist und wir uns auf dem absteigenden Schenkel bewegen, wird die Besucherregelung angepasst. Wir gehen von einer Änderung der Besuchsregelung ab Ende dieser Woche aus."

Diese Besuchsregeln gelten im KJF Josefinum

Im Fachkrankenhaus in Oberhausen sind Besuche unabhängig vom Impfstatus möglich, sofern ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden kann - entweder ein maximal 24 Stunden alter Schnelltest oder ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Darüber hinaus gilt in der Einrichtung eine generelle FFP2-Maskenpflicht. In der Frauenklinik ist auf der Station für eine festgelegte Person ein maximal einstündiger Besuch pro Tag erlaubt. Im Kreißsaal kann eine Begleitperson ab Beginn der Geburt anwesend sein - dabei gilt 3G -, in Ambulanz und Notaufnahme darf keine Begleitperson dabei sein. In der Kinder- und Jugendklinik des KJF Josefinums ist jeweils eine Begleitperson möglich, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie jeweils nur in Ambulanz und Notaufnahme. Auf den dortigen Stationen sowie in der Tagesklinik ist nur der Besuch eines Sorgeberechtigten nach vorheriger Absprache möglich.

Mit den Regelungen gewährleiste man bestmöglichen Schutz für alle Personen, erklärt ein Sprecher auf Anfrage. "Selbstverständlich überprüfen wir regelmäßig, ob aufgrund neuer rechtlicher Regelungen oder der pandemischen Lage Anpassungen erforderlich sind. Wir hoffen, dass in absehbarer Zeit Lockerungen - besonders für Besuche - möglich sein werden."

Diese Besuchsregeln gelten in der Hessing-Klinik

Seit November 2021 gilt in den Orthopädischen Fachkliniken der Hessing-Stiftung ein Besuchsverbot. "Hintergrund dieser Entscheidung war sowohl der Schutz unserer Patienten als auch unserer Mitarbeiter", sagt Thilo Bausback, Leiter der Orthopädischen Fachkliniken der Hessing-Stiftung. Aktuell habe man auch mit massiven Personalausfällen aufgrund der geltenden Quarantäneregelungen zu kämpfen. "Um die Aufrechterhaltung der Patientenversorgung weiter gewährleisten zu können, halten wir deshalb zunächst an den bestehenden Besucherregelungen fest." Für Kinder und Jugendliche gelten abweichende Regeln, sie dürfen nach negativem Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) unabhängig vom Impfstatus für maximal 30 Minuten pro Tag besucht werden.

Aufgrund der geringen Verweildauer von durchschnittlich fünf Tagen und vor dem Hintergrund hoher Infektionszahlen halte man die getroffene Besucherregelung für vertretbar, so Bausback. "Zusammen mit den anderen Kliniken in Augsburg prüfen wir wöchentlich die Infektionslage mit dem Ziel, so bald als möglich zur Normalität zurückzukehren."

Diese Besuchsregeln gelten im Vincentinum

Am Vincentinum muss bei stationärer Aufnahme eine feste Besuchsperson festgelegt werden, pro Tag ist maximal ein einstündiger Besuch erlaubt. Dabei gilt 2G plus (Schnelltest maximal 24 Stunden alt, PCR-Test maximal 48 Stunden alt). Ausnahmefälle sind die Begleitung Sterbender und Kinder bis 14 Jahre, wenn kein Elternteil geimpft oder genesen ist. In diesen beiden Fällen reicht ein negativer Schnelltest aus. Bei "zeitkritischen Besuchen" wird der Test in Absprache vor dem Besuch vom Krankenhaus durchgeführt. Darüber hinaus gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

"Lockerungen sind momentan nicht vorgesehen", erklärt eine Sprecherin auf Anfrage. "Auch ein Enddatum der Regelung können wir derzeit leider nicht nennen - wie immer ist dies abhängig vom ungewissen Infektionsgeschehen."

Die Klinik Vincentinum zählt zu den größten Krankenhäusern in Augsburg. Wegen Corona gelten nicht nur dort aktuell strenge Corona-Besuchsregeln. Foto: Silvio Wyszengrad

Diese Besuchsregeln gelten in den Bezirkskliniken Schwaben

Seit dem 16. November haben Besucherinnen und Besucher nur noch mit gültigem 2G-plus-Nachweis Zutritt zu den Gebäuden der Bezirkskliniken. Sie müssen also vollständig geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen PCR- (maximal 48 Stunden) oder Antigen-Test (maximal 24 Stunden) vorlegen. Besuche müssen außerhalb der Stationsräume, also etwa im Flur oder im Außengelände, stattfinden. Außerdem besteht eine FFP2-Maskenpflicht. Die Patientinnen und Patienten dürfen nur eine Besuchsperson pro Woche empfangen, maximal für eine Stunde. Ausnahmeregelungen aus medizinisch notwendigen Gründen können vorab vereinbart werden.

"Die stationäre Psychiatrie und Psychotherapie zeichnet sich durch eine besonders vulnerable Patientenklientel mit deutlich längeren Verweildauern als in der Somatik aus", erklärt dazu Prof. Alkomiet Hasan, Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses in Augsburg. "Daher ist besonderer Schutz erforderlich. Die Regeln gelten, solange die Pandemiesituation besondere Vorsicht zur Vermeidung von Ausbruchsgeschehen erfordert."

Diese Besuchsregeln gelten in der Stadtklinik im Diako

In der Belegklinik gilt seit Mitte November ein grundsätzliches Besuchsverbot, das sich auch auf das Freigelände erstreckt. Allerdings, so betont es Rektor Jens Colditz, gebe es je nach Einzelfall auch individuelle Lösungen. Sterbende etwa könnten nach Absprache durchaus besucht werden. Dass das Haus prinzipiell jedoch eine striktere Linie fahre, sei verschiedenen Überlegungen geschuldet. Einerseits wolle man möglichst viel Sicherheit garantieren, andererseits seien die meisten Patientinnen und Patienten "nur" bis zu drei Nächte in der Einrichtung. Hinzu komme, dass man Angehörigen, Patienten und Personal so viel Verlässlichkeit und Kontinuität wie möglich bieten wolle.

"Nach unserem Ermessen sind die Beschränkungen in diesem Rahmen vertretbar, die Akzeptanz dafür ist auch hoch", so Colditz. Allerdings gebe es bereits Überlegungen, die Beschränkungen schrittweise zu lockern. So könnte im Lauf dieser Woche möglicherweise eine feste Besuchsperson erlaubt sein.