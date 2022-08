Augsburg

06:00 Uhr

Die Regeln zum Gehwegparken bleiben in Augsburg weiter ungeklärt

Das Gehwegparken soll in Augsburg (hier die Steinmetzstraße in Lechhausen) jetzt einheitlich geregelt werden. Doch es gibt noch offene Fragen.

Plus Die Stadt Augsburg will beim Gehwegparken einheitliche Maßstäbe schaffen, doch eine Frage ist offen. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub übt Grundsatzkritik.

Von Stefan Krog

Das künftige Vorgehen der Stadt beim Thema Gehwegparken wird wohl erst nach der Sommerpause klar werden. Wie berichtet hatte das Baureferat im Juni einen Kriterienkatalog vorgestellt, anhand dessen geprüft werden soll, ob in einer Straße Gehwegparken möglich ist. Einerseits hatte Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) im Kommunalwahlkampf angesichts der steigenden Autodichte eine solche Prüfung angekündigt, andererseits werden in der Praxis Gehwege teils so zugeparkt, dass es für den Fußverkehr eng wird.

