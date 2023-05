Regen beschert Festschmaus für Augsburgs Störche

Der viele Regen setzt tiefere Wiesen im Umland unter Wasser. Das hat ungeahnte Folgen für den Speiseplan der Weißstörche, die am Zoo brüten.

Augsburgs wilde Störche leben gerade wie im Schlaraffenland: Sie holen sich ihr Futter bevorzugt in der südlichen Friedberger Au. Das Grünland zwischen St. Afra und Gut Mergenthau steht seit Tagen wegen der anhaltenden Regenfälle teilweise unter Wasser. Mäuse flüchten an etwas höhere Geländeformen, wo sie allerdings von Störchen und Graureihern gejagt werden.

Unsere Aufnahme zeigt das Männchen der Augsburger Wildstörche, das den bekannten Ring der Vogelwarte Radolfzell trägt und eine zappelnde Feldmaus lebendig verschlingt. Die Schmutzspuren am Bauchgefieder deuten darauf hin, dass der Storch ins Brutgeschäft eingebunden ist und abwechselnd auf der Feinstreu des Nestes sitzt. Die Augsburger Wildstörche brüten auf Bäumen an der Zoomauer. In diesem Jahr sind es zwei Paare. Auf den Bäumen nebenan lebt auch die zweitgrößte Graureiher-Brutkolonie in Bayern. (eva)