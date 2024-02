Augsburg/Regensburg

vor 22 Min.

Islamist mit Spuckhaube soll Gefangenenmeuterei angezettelt haben

Haidar A., 30, – hier mit seinem früheren Anwalt Walter Rubach bei einem Prozess in Augsburg– steht derzeit in Regensburg vor Gericht. Weil er beim früheren Prozess in Augsburg wiederholt um sich spuckte, musste er eine Haube tragen.

Plus Haidar A. sitzt nach zwei Prozessen in Augsburg wegen versuchten Mordes lange in Haft. Nun steht er erneut vor Gericht - und kommt vielleicht nie wieder frei.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Über 9000 Gefangene saßen in Bayern zuletzt in den verschiedenen Haftanstalten ein, darunter Mörder, Betrüger, Einbrecher. Haidar A., 30 Jahre alt und mit unklarer Staatsangehörigkeit, dürfte selbst in diesem Kosmos ein Sonderfall sein. Wegen zwei verschiedener Delikte wurde der Islamist in Augsburg zwei Mal wegen versuchten Mordes verurteilt, bis 2040 bleibt er wohl mindestens im Knast. In der JVA Straubing soll der Gewaltverbrecher zusammen mit weiteren Häftlingen einen Wärter attackiert und ihn verletzt haben, weswegen er sich nun erneut vor einem Landgericht verantworten muss, dieses Mal in Regensburg.

Rückblick: 2017 sitzt Haidar A. erstmals in Augsburg auf der Anklagebank. Er hatte versucht, einen Mitbewohner einer Asylunterkunft in Hurlach (Kreis Landsberg) mit einem Messer zu enthaupten, weil der zuvor seine religiösen Gefühle verletzt hatte. Als das Gericht ihn deshalb zu zwölf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, rastet der Islamist aus. Er spuckt, wirft einen Schuh in Richtung des Staatsanwalts und greift im folgenden Gerangel mit Sicherheitskräften an das Pistolenholster eines Polizisten. Haidar A.s damaliger Verteidiger sieht, dass der Angeklagte an die Waffe des Polizisten greift, er warnt den Beamten durch Zuruf. Der Polizist kann die Hand des Angeklagten von der Pistole wegschieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen