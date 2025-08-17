Icon Menü
Augsburg: Regenschauer sorgt für andauernde Ampelausfälle

Augsburg

Regenschauer sorgt für andauernde Ampelausfälle

Aufgrund eines starken Regenschauers kam es zu mehreren Ausfällen von Ampelanlagen. Mancherorts wird es bis Montag dauern, bis Ampeln repariert werden können.
    Nicht nur in Augsburg kam es zu Ampelausfällen. Ampelanlagen in Gersthofen, Königsbrunn und Dillingen sind ebenfalls betroffen.
    Nicht nur in Augsburg kam es zu Ampelausfällen. Ampelanlagen in Gersthofen, Königsbrunn und Dillingen sind ebenfalls betroffen. Foto: Stefan Sauer/dpa

    Ein kräftiger Regenschauer am Samstag, kurz vor 13 Uhr, sorgte laut Polizei in Augsburg, Gersthofen, Königsbrunn und Dillingen für mehrere Ampelausfälle. Laut Tiefbauamt der Stadt Augsburg kann es aufgrund fehlender Ersatzteile an folgenden Kreuzungen im Stadtgebiet bis Montag dauern, bis die Ampelanlagen wieder funktionieren: Kreuzung Allgäuer Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Bahnstraße; Äußere Uferstraße, Dieselbrücke, Dieselstraße; Jakoberwallstraße, City-Galerie; Kreuzung Forsterstraße, Provinostraße, Remboldstraße, Margaretenstraße; Kreuzung Brückenstraße, Müllerstraße und Stephingerberg. (ziss)

