Regenschauer sorgt für andauernde Ampelausfälle

Ein kräftiger Regenschauer am Samstag, kurz vor 13 Uhr, sorgte laut Polizei in Augsburg, Gersthofen, Königsbrunn und Dillingen für mehrere Ampelausfälle. Laut Tiefbauamt der Stadt Augsburg kann es aufgrund fehlender Ersatzteile an folgenden Kreuzungen im Stadtgebiet bis Montag dauern, bis die Ampelanlagen wieder funktionieren: Kreuzung Allgäuer Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Bahnstraße; Äußere Uferstraße, Dieselbrücke, Dieselstraße; Jakoberwallstraße, City-Galerie; Kreuzung Forsterstraße, Provinostraße, Remboldstraße, Margaretenstraße; Kreuzung Brückenstraße, Müllerstraße und Stephingerberg. (ziss)

