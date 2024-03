Regierung von Schwaben weist Beschwerde gegen OB Weber ab

Zwei Bürger bemängelten den Mitarbeiter-Aufruf im Intranet zur Teilnahme an der "Gegen Rechts"-Demo Anfang Februar seitens der Oberbürgermeisterin. Die Rechtsaufsicht sieht kein Problem.

Die Regierung von Schwaben hat offenbar die Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) im Nachgang der großen Demonstration " Augsburg gegen Rechts" abgewiesen. Die Regierung von Schwaben ließ eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion zum Sachstand vom Montag unbeantwortet, dafür verkündete die Stadt via dreiseitiger Pressemitteilung das Ergebnis der Prüfung am Dienstagmittag. Zwei Bürger hatten wie berichtet beanstandet, dass Weber im Vorfeld der Demonstration im städtischen Intranet bei den Stadt-Mitarbeitern für eine Teilnahme an der Kundgebung geworben hatte. Damit, so der Vorwurf, habe sie ihre Neutralitätspflicht verletzt. Zudem sei sie befangen, da die Versammlungsbehörde, bei der die Großkundgebung anzumelden war, ihr als Chefin der Stadt unterstellt sei.

Die Regierung der Schwaben hält die Beschwerde laut Stadt für unbegründet. Es handle sich beim veranstaltenden "Bündnis für Menschenwürde" um ein überparteiliches Bündnis, das für den innerstädtischen Zusammenhalt werbe, ohne sich "dabei gegen eine bestimmte politische Gruppierung zu wenden", zitiert die Stadt aus dem Schreiben der Rechtsaufsicht. Das ist insofern richtig, als dass es etwa beim Demo-Motto keinen unmittelbaren Bezug zur AfD gab. Viele Teilnehmer hatten aber Plakate, die sich klar gegen die AfD positionierten. Die AfD kritisierte den Aufruf im Nachgang scharf als "Nötigung", wobei die Stadt betont, dass es selbstverständlich jedem Mitarbeiter freigestanden habe, ob er kommt oder nicht. Kontrollen jedweder Art habe es selbstredend nicht gegeben. Auch in der Frage einer Befangenheit sieht die Regierung von Schwaben offenbar keine Probleme. Auch wenn die Stadt als Versammlungsbehörde zuständig sei und Weber die Veranstaltung beworben habe, gebe es in den innerstädtischen Zuständigkeiten eine strikte Trennung.

Weber erklärte in einer Reaktion auf die Prüfung der Regierung von Schwaben, dass sie froh sei, dass die Regierung von Schwaben ihre Ansichten zum Vorgehen teile. "Sich für unsere Demokratie einzusetzen, ist und muss auch stets in der Zukunft Aufgabe und Pflicht eines jeden gewählten Stadtoberhaupts sein“, so Weber. Weber hatte bereits im Vorfeld, als der interne Aufruf bekannt geworden war, betont, dass sie es als Beamtin für selbstverständlich halte, die Verfassung und ihre Werte zu schützen.

Zuletzt hatte die AfD in mehreren deutschen Städten die Neutralitätspflicht von Bürgermeistern angezweifelt, nachdem diese zu Kundgebungen gegen Rechts aufgerufen hatten. In Düsseldorf gab das Verfassungsgericht einem Eilantrag der klagenden AfD nach, wobei es dabei um die Weigerung des dortigen Oberbürgermeisters ging, einen AfD-Antrag zu seiner Auffassung des Begriffs "Rechts" auf die Tagesordnung im Stadtrat zu nehmen. Das dortige Gericht sah das als unzulässig an und stellte darüber hinaus fest, dass ein dortiger Mitarbeiter-Aufruf des OB zu einer Demo in seiner Eigenschaft als Dienstvorgesetzter "die durch das Demokratieprinzip gesetzten Grenzen verletzt" (AZ 1 L 390/24).

Dass Bürgermeister als Parteimitglieder und Politiker, als die sie wahrgenommen werden, "neutral" zu sein haben, wirkt auf den ersten Blick eigenartig. Bürgermeister handeln allerdings in einer Zwitterrolle - sie sind Politiker, die sich durchaus mit Sachargumenten äußern dürfen, gleichzeitig sind sie Verwaltungschefs der städtischen Behörden, die neutral zu handeln haben. Zudem verfolgt das Neutralitätsgebot die Idee, das politische Willensbildung von unten nach oben läuft und nicht umgekehrt. Im Wettstreit der politischen Meinungen dürfen sich Parteien und Fraktionen miteinander messen, Amtsträger sind dabei weniger frei.

