Reichsbürger gewinnen Zulauf: Es lohnt sich, wachsam zu bleiben

Plus Die Reichsbürger sind im Aufwind und machen sich auch in Augsburg immer stärker bemerkbar. Man sollte wachsam sein.

Die Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen pauschal zu verteufeln, wäre nicht richtig gewesen. Es sind keine Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse, die da auf Augsburgs Straße gingen, sondern gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft. Und diese muss nun einmal alles aushalten, was sich im demokratischen Spektrum bewegt - allerdings nicht, was darüber hinaus geht. Die Corona-Protestbewegung hat zweifelsfrei einen Mantel gespannt, unter den wenige, aber teils unverhohlene Demokratieverächter geschlüpft sind. Reichsbürgerinnen und Reichsbürger gehören nach Erkenntnis der Polizei dazu. Wenn sie nun im Aufwind sind, worauf immer mehr Zwischenfälle in Augsburger Ämtern und Gerichten hindeuten, muss das Anlass zur Wachsamkeit sein.

