Reifen zerstochen, Auto zerkratzt: Polizei sucht nach Zeugen

In Göggingen wird ein Audi zerkratzt, im Spickel ein Reifen zerstochen. Der Schaden ist hoch. Die Augsburger Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Augsburger Stadtgebiet sind zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein bislang Unbekannter einen weißen Audi A5, der im Wasenmeisterweg am Parkplatz der Kleingartenanlage abgestellt war, rundherum zerkratzt. Der Vorfall soll sich am vergangenen Freitag, 19. August, zwischen 15 und 16 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 4000 Euro.

Polizei Augsburg ermittelt wegen zerstochenem Reifen und zerkratztem Auto

Den zweiten Fall meldet die Polizei vom Parkplatz des Botanischen Gartens im Dr.-Ziegenspeckweg. Am vergangenen Montag wurde dort zwischen 13 und 17 Uhr der rechte Vorderreifen eines grauen Mercedes zerstochen. Der bislang unbekannte Täter hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Mithilfe. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen. (kmax)