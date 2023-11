Reifen zerstochen, Dach eingeschlagen: Unbekannte beschädigen Autos

Im Augsburger Süden beschädigen Unbekannte Autos – einmal im Univiertel, einmal in Inningen. Die Täter gingen dabei laut Polizei unterschiedlich vor.

In Univiertel und Inningen sind am vergangenen Mittwoch Autos beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, stellte ein 25-Jähriger seinen blauen BMW gegen 7.30 Uhr am Messeparkplatz ab. Als er gegen 13.30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Dachfenster eingeschlagen worden war. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Ebenfalls im Lauf des Mittwochs haben Unbekannte zwei Reifen eines Autos in Inningen zerstochen. Nach Polizeiangaben hatte eine 38-Jährige das Fahrzeug in der Ziegeleistraße geparkt. Der Sachschaden liegt demnach bei mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet nun um Mithilfe, mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich bei der Inspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 melden. (kmax)