Augsburg

vor 47 Min.

St. Ursula nimmt bald auch Jungen: Mädchenschulen werden zur Seltenheit

Plus Ab September nimmt die Realschule St. Ursula auch Jungen auf. Damit unterrichten alle Schulwerkschulen Mädchen und Buben. Eine andere Schule bleibt aber bei ihrem Konzept.

Von Miriam Zissler

Die Zeiten, in denen in den meisten Einrichtungen des Schulwerks der Diözese Augsburg vornehmlich Mädchen unterrichtet wurden, sind lange vorbei. Nach und nach wurden in den verschiedenen Augsburger Einrichtungen auch Jungen aufgenommen. Ab dem neuen Schuljahr sind nun in der Realschule St. Ursula Buben willkommen. Somit hat sich die gemeinsame Bildung von Mädchen und Jungen an allen Augsburger Schulwerksschulen durchgesetzt - aus verschiedenen Gründen. Andere Bildungseinrichtungen dagegen wollen bei ihrem System bleiben und weiterhin nur Mädchen aufnehmen.

