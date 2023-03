Reiner Erben feiert 65. Geburtstag mit "Apfelkuchen à la Reiner"

Augsburgs Umweltreferent Reiner Erben wird am Samstag 65 Jahre alt. Andere denken in diesem Alter an Ruhestand, er an etwas anderes.

Eigentlich sei ja der 65. heutzutage kein besonderer Anlass zu feiern, sagt Augsburgs Umweltreferent Reiner Erben, der am Samstag 65 Jahre alt wird. Formal wäre sein Renteneintrittsalter auch erst am 1. April kommenden Jahres. Tatsächlich schaut es anders aus: "An Ruhestand ist noch nicht zu denken, denn ich werde bis 2026 als gewählter Referent für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Gesundheit noch wichtige Themen bearbeiten", sagt Erben. Ein klein wenig Geburtstag feiern will er am Samstag aber doch.

Zu Hause im Familien-Kreis wird er mit seiner Frau, den fünf Kindern, Enkelkind und seinen Brüdern gemütlich und gut zu Abend essen. "Meine drei Kinder sind in der Republik verstreut und der Geburtstag ist ein guter Anlass, sich mal wieder zu sehen", sagt er. Seinen Geburtstagskuchen wird er selber backen. Das Rezept für den "Apfelkuchen à la Reiner" sei schon mal in einem Kochbuch zur Kommunalwahl 2014 abgedruckt gewesen, erzählt er. Wenn das Wetter mitmacht, wird die Familie auch noch einen Spaziergang an der Wertach machen.

Veganer Geburtstagskuchen von der Grünen-Fraktion

Bei den Grünen soll der Geburtstag ihres Referenten am Dienstag nachgefeiert werden. "Der 65. ist ja kein runder Geburtstag", sagt Fraktionsvorsitzender Peter Rauscher, deshalb werde es kein größeres Event geben. Am Abend in der Fraktionssitzung kommt für den Jubilar ebenfalls ein Kuchen auf den Tisch – vegan und selbst gebacken von einem Stadtratsmitglied der Partei. (eva)