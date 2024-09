Reingeschmeckt: So isst man im Lokal Lux

Im neuen Lokal Lux im Thelottviertel kommt viel zusammen. Da ist zuerst einmal der Standort, der in Augsburg als eine gastronomische Anlaufstelle etabliert ist. Das Gebäude mit großem Biergarten in der Thelottstraße 2 beherbergte früher einmal die Lenzhalde und zuletzt das Manolito‘s. Die Betreiber des Restaurants sind ebenfalls keine Unbekannten: Stefanie Schaller und ihr Vater Walter Schaller, Koch im Lux, haben in den vergangenen Jahren die Berghütte am Predigerberg in der Innenstadt betrieben, bevor sie das Lokal als Folge der Corona-Pandemie schließen mussten. Vater und Tochter hatten zuvor über zehn Jahre Schaller´s Hochablass-Gaststätte geführt, der Wirt ist einigen Augsburgern auch noch durch das Lokal „Wiener Neustadt“ in der Blücherstraße oder das „Café Margaret“ im Seniorenheim St. Margaret bekannt. Mit im Boot ist Nino Özkaya, der bereits das Altstadt Café führt.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thelottviertel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restaurant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis