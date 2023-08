Reisen per "Rohrpost": Wie der Hyperloop Mobilität ändern will

Die regionalen Unternehmen Batz + Burgel und ASAB arbeiten an einem Projekt mit, das Menschen in 30 Minuten von München nach Berlin bringen könnte. Wie das gehen kann.

Es klingt nach Zukunftsmusik: In einer Kapsel sollen Menschen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 900 Kilometern pro Stunde längere Distanzen überbrücken. Es handelt sich um ein Hochgeschwindigkeitsverkehrskonzept, das als Ersatz von Flugzeugen und Zügen dienen könnte. Hyperloop nennt sich das Gefährt, an dessen Entwicklung aktuell weitergearbeitet wird. Die Technische Universität München (TUM) koordiniert das Projekt, zwei regionale Firmen sind mit an Bord. Sie haben als Innovationspartner Teile des Prototyps einer Transportkapsel gefertigt.

Die Firma Batz+Burgel (B+B) mit Sitz in Friedberg ist Spezialist für hochpräzise Aluminiumbearbeitung. Die Augsburger Firma Stahl-, Apparate- und Behälterbau GmbH (ASAB), die in Lechhausen sitzt, ist spezialisiert auf die Herstellung von Behältern, Druckbehältern sowie Anlagenkomponenten in Normalstahl, Edelstahl und Aluminium. Beide Unternehmen sind Innovationspartner bei der Entwicklung des Hyperloops. Für den Praxisbetrieb fertigte B+B in Zusammenarbeit mit ASAB die Aluminiumkonstruktion für die Transportkapsel, auch als Pod bezeichnet.

Am Hyperloop sind sie beteiligt, von links: Jürgen Burgel (B+B Geschäftsführer) Andreas Thoma (B+B), Florian Janke (Technische Universität München), Anatolij Menzer (ASAB-Geschäftsführer) und Tobias Kizmann (ASAB). Foto: Andreas Menke

Es sind hochtechnologische Entwicklungen, die hinter dem Projekt stecken. Das Grundprinzip des Hyperloop lautet: Vakuumpumpen entziehen Luft aus den Röhren und ermöglichen dem Pod die Fortbewegung mit wenig Luftwiderstand. In der Röhre kommen die Pods reibungsarm mit Magnetschwebetechnik ins Gleiten und erreichen so hohes Tempo.

Geschäftsführer Jürgen Burgel von B+B findet einen Ansatz, um das Projekt auch Laien vorstellbar zu machen: "Das Ganze hat etwas mit dem Rohrpostsystem zu tun, wie mancher es noch aus der Vergangenheit kennen mag." Der Betrieb der Kapseln erfolge in nahezu luftleeren Röhren. Der aktuelle Entwicklungsstand gehe davon aus, dass in einer Kapsel fünf Personen Platz finden. Glaubt man den Entwicklern, ließe sich die Distanz von München nach Berlin in 30 Minuten bewältigen.

In Ottobrunn ist die Teststrecke für den Hyperloop

ASAB-Geschäftsführer Anatolij Menzer setzt große Hoffnungen in das Projekt: "Der Hyperloop steht für eine revolutionäre Vision des Transports. Wir sind stolz, Innovationspartner eines solch ambitionierten Zukunftsprojekts zu sein.“ In Ottobrunn gibt es eine 24 Meter lange Teststrecke. Hier fand vor Kurzem im Beisein von Ministerpräsident Markus Söder eine erste Testfahrt statt.

Die beiden Firmenchefs aus der Region Augsburg unterstreichen, dass die Zusammenarbeit ein wichtiger Baustein für das innovative Projekt sei. Burgel und Menzer sehen darin einen Standortvorteil der Region, "weil wir unternehmerisch breit aufgestellt sind". Die Firma Batz + Burgel wurde von knapp 30 Jahren, sie beschäftigt knapp 40 Mitarbeiter. ASAB wurde im Jahre 1994 gegründet, später folgte eine Fusion mit dem Unternehmen Spegel. 30 Beschäftigte gehören heute zum Team.