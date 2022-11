Rekordverschuldung: Stadt verteidigt die Theaterfinanzierung

Plus Die Opposition kritisierte zuletzt die Rekordverschuldung Augsburgs aufgrund der Kredite zur Theatersanierung. Sie engten den Spielraum ein. Die Stadt kontert.

Die Stadt verteidigt das Konstrukt zur Theaterfinanzierung, nachdem zuletzt im Zuge der Finanzberatungen und auch anlässlich der Verzögerung bei der Turnhallensanierung am Rudolf-Diesel-Gymnasium das Projekt als eine Ursache für die Finanzknappheit angesprochen wurde. Sowohl aus der Opposition als auch aus dem Schulumfeld kam entsprechende Kritik.