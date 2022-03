Remote-Arbeit und Job-Speeddating: Firmen werden bei Personalsuche kreativ

Plus Weil Fachkräfte fehlen, gehen Firmen in Augsburg neue Wege, um Mitarbeiter zu finden. Manche IT-Unternehmen stellen sich sogar völlig neu auf, um das Thema anzugehen.

Der Fachkräftemangel bleibt eines der größten Risiken für die bayerisch-schwäbische Wirtschaft. Das berichten die Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) sowie die Handwerkskammer Schwaben (Hwk) zuletzt immer wieder. Bis zum Jahr 2030 würden allein im Regierungsbezirk Schwaben jährlich 74.000 Fachkräfte fehlen, rechnet die IHK vor. Die Lehrstellenbörse der IHK Schwaben wies zum Februar 2022 immer noch fast 2000 offene Lehrstellen für den Ausbildungsstart in diesem Jahr auf. Der Mangel an Personal und Azubis hemmt die Entwicklung der Unternehmen und damit ihren wirtschaftlichen Erfolg. Immer mehr Betriebe und Firmen verstärken daher ihr Engagement, passende Beschäftigte zu finden, und gehen dabei auch ungewöhnliche Wege.