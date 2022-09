Rennteam der Hochschule ist Nummer eins in Deutschland

Das Team "Starkstrom" der Hochschule Augsburg hat mit seinem selbst fahrenden Rennwagen den Wettbewerb "Formula Student Germany" gewonnen. Die Konkurrenz war hart.

Studentin Elena Zehnder strahlt auf dem Siegerfoto mit den anderen um die Wette: "Das Gefühl war absolut unbeschreiblich", sagt die 24-Jährige mit den langen blonden Haaren über den Moment, als sie mit dem Team "Starkstrom" endlich den riesigen, silbern glänzenden Pott in den Händen hält. Sie alle hatten schon so lange auf diesen Preis hingearbeitet – auf den Pokal des "Formula Student Germany" in der Disziplin autonomes Fahren. Das Augsburger Rennteam ganz oben auf dem Siegertreppchen. "Man kann sich das so vorstellen, als ob der FC Augsburg im Fußball die Champions League gewinnt", sagt Elena Zehnder.

Der Formula-Student-Wettbewerb ist eine kleine Ausgabe der populären und spektakulären Formel-1-Rennen. Ähnlich wie Rennfahrer Sebastian Vettel beim Aston Martin F1 Team fährt, starten Studierende für einen Rennstall – für "Starkstrom Augsburg". Das Team von etwa 30 Aktiven verschiedener Fachrichtungen wird von der Hochschule und mehreren Firmen gesponsert. Es gibt jedoch einen großen Unterschied zu Sebastian Vettel und den anderen Piloten der Formel 1: Die Studierenden konstruieren und bauen ihre Boliden selbst. Vom Prinzip her gehen sie wie professionelle Entwickler von Autokonzernen vor.

Der Rennwagen trägt einen Namen aus der Augsburger Puppenkiste

"Formula Student Germany" ist der größte Konstruktionswettbewerb für studentische Projektteams in Europa. Entsprechend groß sind Ehrgeiz und Engagement. In diesem Jahr sollte sich der Einsatz der Augsburger auf der Rennstrecke am Hockenheimring auszahlen. Insgesamt 96 Hochschulteams traten in den Semesterferien in drei Klassen gegeneinander an. Am Start waren Rennwagen mit Verbrenner-Motor, mit Elektroantrieb und eine Disziplin für autonomes Fahren. Das Augsburger Starkstrom-Team setzte auf den Flitzer "Joseph 'Jojo' Tüftle". Er ist nach einer Figur der Augsburger Puppenkiste benannt.

Das Starkstrom-Team hat bei der "Formula Student Germany" den ersten Platz in der Kategorie Driverless belegt. Der Rennwagen „Joseph ‚Jojo‘ Tüftle“ kann sowohl autonom fahren als auch manuell gesteuert werden. Foto: Paul Seizinger

Der Rennwagen sei der Erste, der direkt in der ersten Saison darauf ausgelegt worden sei, sowohl manuell als auch autonom ohne Fahrer unterwegs sein zu können, so die Hochschule. Nach Angaben der Konstrukteure kann er von 0 auf 100 in knapp 3,5 Sekunden beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 Stundenkilometern.

Hochschul-Studenten hatten starke Konkurrenz aus Zürich und Karlsruhe

In der Klasse für autonomes Fahren ("Driverless") konnte Starkstrom mit deutlichem Vorsprung den Cup für sich entscheiden. Die Augsburger überzeugten zum Beispiel bei der schnellstmöglichen Beschleunigung, beim Fahren der "liegenden Acht" und beim Fahren auf einem unbekannten Parcours. Sie konnten sich gegen 18 weitere Teams aus Deutschland, Spanien, Portugal, der Schweiz, Ungarn, Norwegen, den USA und Italien durchsetzen. Aus dem Feld geschlagen wurden auch Teilnehmer renommierter großer Universitäten.

Die Hochschule Augsburg hatte schon in vergangenen Jahren gute Ergebnisse erzielt. "Aber jetzt haben wir das Größte erreicht, was man als Teilnehmer in diesem Wettbewerb erreichen kann", freut sich Elena Zehnder. Sie studiert Betriebswirtschaftslehre. In ihrer Freizeit engagiert sie sich beim Team Starkstrom – etwa als Team-Captain für Organisation und Kommunikation, aber auch als eine der Pilotinnen und Piloten. Seit 2017 sei der Siegerpokal in der Disziplin Driverless in den Händen der Züricher und Karlsruher gewesen, sagt sie. In Kürze wird auf den großen "Pott" der Name des Augsburger Siegerteams graviert. "Auch für mich ist das die Kirsche auf dem Sahnekuchen", so die 24-Jährige. Demnächst ist sie fertig mit ihrem Studium an der Hochschule Augsburg.