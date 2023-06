Geschichte in vier Bänden: Der kuriose Streit um den Hettenbach

Nikolaus Fendt forschte neun Jahre lang zum Augsburger Hettenbach. Nun hat er sein 2500 Seiten starkes Werk fertig und darin viele skurrile Fakten zusammengetragen.

Der Hettenbach durchfließt auf wenigen Kilometern die Stadtteile Kriegshaber und Oberhausen. Seinen Ursprung hat er als Mühlbach in Pfersee im Wertachkanal. Für den Augsburger Nikolaus Fendt ist der Bach ein solches Kuriosum, dass er ihm neun Jahre seines Lebens gewidmet und seine Forschungen rund um das Gewässer in einem vierbändigen Mammutwerk auf 2500 Seiten zu Papier gebracht hat. "Der Hettenbach und das Tal der Wertach bei Augsburg" heißt das Werk - wer es liest, erfährt dabei auch etwas über einen kuriosen Streit.

Der Hettenbach durchfließt das ehemalige Zeuna-Stärker-Areal, das zur Zeit eine riesige Baustelle ist. Nach Unterquerung der Äußeren Uferstraße mündet er in die Wertach. Foto: Klaus Rainer Krieger

Es war eine kleine Unregelmäßigkeit, wie sie nur einem gewissenhaften Mitarbeiter des Liegenschaftsamtes auffallen kann. Einige Grundstücke entlang des Hettenbaches standen nicht im Grundbuch – und das bereits seit über 100 Jahren. „Es ist schon äußerst ungewöhnlich, dass Grundstücke nicht im Grundbuch angelegt werden“, berichtet Fendt seinen ersten „Kontakt“ mit dem Hettenbach. Und als der Grundbuchspezialist dann etwas zu graben begann, entdeckte er einen über Jahrzehnte schwelenden Streit zwischen der damaligen Gemeinde Oberhausen und der Stadt Augsburg über das Eigentum des Hettenbachs. Ein spannendes Thema, das allerdings auf die Zeit nach der Pensionierung verschoben wurde. Heute ist Nikolaus Fendt 73 Jahre alt und hat wohl so ziemlich alle Geheimnisse um den Hettenbach und die mit ihm verknüpften Gewässer gelüftet.

Das Gelände der Deutschen Rentenversicherung mit dem kanalisierten Hettenbach, rechts beginnt das ehemalige Zeuna-Stärker-Areal. Foto: Klaus Rainer Krieger

Hettenbach: Die meisten Quellen waren in altdeutscher Schrift verfasst

Wer heute ein Thema recherchiert, klickt sich zumeist schnell durch ein paar Seiten im Internet. Nicht so Fendt. „Ich habe in den vergangenen neun Jahren wirklich viel Zeit in Archiven verbracht“, erzählt er. Die Quellen, die er studierte, waren zumeist handschriftlich und in altdeutscher Schrift gehalten und im Augsburger Stadtarchiv, im Staatsarchiv oder auch im Diözesanarchiv zu finden.

Der Hettenbach-Park in Oberhausen ist eine der schönsten Stellen im Verlauf. Foto: Klaus Rainer Krieger

Der Streit zwischen Augsburg und Oberhausen ging – wie sollte es anders sein – ums Geld. Genau genommen um den „Wasserrad-Zins“, eine offenbar lukrative Abgabe, die beispielsweise Müller an den Eigentümer eines Gewässers zu bezahlen hatten - obwohl der Streit mit ein wenig Akteneinsicht leicht zu vermeiden gewesen wäre, wie Fendt entdeckt hat. „Die Stadt Augsburg war ganz eindeutig Eigentümerin des Hettenbachs, das geht aus einem Senatsdekret hervor“, so seine Einschätzung.

Dass das Werk so umfangreich wurde, liegt an den komplexen Zusammenhängen zwischen den verschiedenen Gewässern rund um Augsburg. „Die Probleme des Eigentums gingen bis ins 18. Jahrhundert zurück, waren ohne Einbeziehung des Ausbaus des Hettenbachs nach 1875 nicht lösbar, und dieser war verbunden mit dem Aufstreben von Augsburg bei der Industrialisierung, der Korrektion der Wertach und deren Folgen für den Hettenbach. Es habe sich herausgestellt, dass der Hettenbach untrennbar mit dem Senkelbach, dem Pferseer Wehr und der Entwicklung der Wertachvorstädte so verbunden ist, dass das Thema entsprechend erweitert werden musste, erzählt der Autor.

"Ich habe einfach angefangen und wusste nicht, wo die Recherche hinführen würde", erzählt er. Als er dann nach neun Jahren fertig war, ging es an die Verlagssuche. Dass sein vierbändiges Werk etwas „speziell“ ist, ist dem Hobby-Historiker bewusst. „Mir hat die Recherche eine Menge Spaß gemacht und vielleicht interessiert sich ja jemand dafür, der in Oberhausen aufgewachsen ist“, sagt er. Die großen Verlage hätten alle abgewunken - letztendlich entschied er sich, die Bücher als "Books on Demand" herauszugeben, sie also bei Interesse drucken zu lassen. Natürlich findet man eine Kopie des Werkes im Staatsarchiv. Und wer sich wirklich in das Thema einlesen möchte, findet „Der Hettenbach und das Tal der Wertach bei Augsburg“ auf allen gängigen Bücherplattformen.