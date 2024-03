Rentnerin betrogen: Augsburger Kripo fasst zwei falsche Polizisten

Die Kripo Augsburg ermittelt seit Wochen gegen Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben. Jetzt schnappte die Falle zu. Ein Mann und eine Frau sitzen nun in Haft.

Seit mehreren Wochen führt die Augsburger Kriminalpolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft umfangreiche Ermittlungen gegen sogenannte falsche Polizeibeamte, in dem Rahmen wird auch wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt. Offenbar mit Erfolg. Wie die Polizei jetzt mitteilt, nahmen Einsatzkräfte am Dienstag eine 21-jährige Frau und einen 47-jährigen Mann nach einem Diebstahl fest. Die beiden Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen hatte sich demnach der Tatverdacht gegen die junge Frau und ihren Kompagnon erhärtet. Nach Angaben der Polizei hatten sich die beiden Tatverdächtigen vor ihrer Festnahme unter einem Vorwand Zutritt in das Haus einer 78-jährigen Seniorin verschafft. Dabei erlangten sie die EC-Karten der Frau. Laut Polizei führte das Duo, offenbar für alle Fälle gerüstet, unter anderem einen Teleskopschlagstock mit sich.

Die 21-Jährige und der 47-Jährige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Mittwoch einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ gegen beide Haftbefehl wegen Diebstahls und Diebstahls mit Waffen in Tateinheit mit Computerbetrug und setzte diesen in Vollzug. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nun in unterschiedlichen Gefängnissen.

Falsche Polizisten: Die Kriminalpolizei Augsburg bittet mögliche Opfer, sich zu melden

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weiterhin an, auch um mögliche Tatzusammenhänge zu prüfen. In diesem Zuge sucht die Polizei nach Menschen, die Zeugenhinweise geben können oder Opfern, denen Ähnliches passiert ist. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3821 entgegen.

Aus dem aktuellen Anlass weist die Polizei erneut auf ihre Präventionskampagne #NMMO ("Nicht mit meiner Oma") hin, mit der die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren im Freistaat besser vor Betrügern schützen möchte. Weitere Informationen zur Kampagne unter www.polizei.bayern.de/nmmo. (ina)

