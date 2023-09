Restaurantführer Gusto: Diese Augsburger Lokale schnitten gut ab

Das Sartory steht im Restaurantführer Gusto für 2024 weit oben, übertroffen wird es nur von einem Lokal. Wo sich ein Abendessen in Augsburg lohnt.

Seit ein paar Tagen liegt Gusto - der kulinarische Reiseführer für Deutschland, in dem über 1100 Restaurants und Landgasthöfe aufgelistet sind - in den Buchhandlungen. Getestet wird inzwischen das ganze Jahr und aktuell immer online veröffentlicht. Möchte man lieber durch das dicke Buch blättern, musste man sich bis jetzt gedulden. Für Augsburger lohnte sich das, die hiesige Gastro hat sich wieder gut geschlagen. Nach sechs Pfannen (mit Pfeil nach oben) im Gusto für 2023 können sich Sternekoch Simon Lang und das Sternelokal Sartory für 2024 über sieben Pfannen freuen. Das bedeutet „handwerklich und geschmacklich hervorragend“. Doch es gibt auch viele andere Erwähnungen.

Wie hart war der Weg zum Sternekoch, Simon Lang?

An der Spitze steht auch im neuen Führer das August von Christian Grünwald mit zwei Michelinsternen in der Haag-Villa. Neun von maximal zehn Pfannen gibt es für den „kulinarischen Querdenker und Freigeist“ und seine „extrem feinfühlig und pointiert abgestimmten Speisen“. Wie im letzten Jahr kann sich auch Sternekoch Benjamin Mitschele mit seiner „Alten Liebe“ im Bismarkviertel wieder über acht Pfannen freuen. Das stehe für „eine geschmacklich hervorragende, oft sehr kreative Kochkunst“, so die Tester.

Sieben Pfannen bekommen das Sartory im Maximilian's sowie das Nose & Belly von Hendrik Ketter hinter dem Theater. Letzterem bescheinigen die Tester „ein feines Händchen für Gemüse“ und „die hohe Qualität der Produkte mit äußerst präziser Zubereitung“.

Hier wird in Augsburg auf "überdurchschnittlichem Niveau" gekocht

Auch bei der Auszeichnung von sechs Pfannen werden die Tester des Restaurantführers in Augsburg fündig. Waren es im letzten Jahr noch fünf, kann sich Thomas Abele bei Feinkost Kahn diesmal über sechs freuen, denn dort „werde auf überdurchschnittlichem Niveau gekocht“.

Fünf Pfannen gibt es gleich viermal. Zwei mit Bonuspfeil, da sich deren Leistung laut Gusto erkennbar von anderen Restaurants der gleichen Bewertungsstufe abhebt, gehen an das Magnolia von Mario Volanti beim Glaspalast, das derzeit im Betriebsurlaub ist, und das Maximilian’s im gleichnamigen Hotel. Fünf Pfannen ohne Bonus gibt es für das Gasthaus Settele in Haunstetten und die Ecke am Elias-Holl-Platz.

Diese Restaurants punkten im Augsburger Umland

Auch im Umland findet man Restaurants, die es lohnen, weitere Strecken auf sich zu nehmen. Das Gasthaus Goldener Stern in Rohrbach bei Friedberg bekommt sechs Pfannen mit einem Bonuspfeil. Allerdings sind dort Reservierungen für den Abend erst wieder für 2024 möglich.

Getestet wurden die Lokale zwischen November 2022 und Juli 2023. Seit Jahren müssen Gastronomen eine Startgebühr (derzeit 469 Euro) bezahlen, die allerdings keine Garantie dafür ist, im Führer zu erscheinen. Christian Grünwald vom August macht das nicht, doch an ihm als einzigen Zwei-Sternekoch weit und breit kommt nun einmal kein Restaurantführer vorbei.

Info: Der kulinarische Reiseführer Gusto 2024 hat 976 Seiten, kostet 34 Euro und ist im Buchhandel ab sofort erhältlich.