Retter entdecken verwesene Leiche in einer Wohnung in Augsburg

Ein 74-jähriger Mann in Oberhausen ist gestorben. Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil sie ihn länger nicht mehr gesehen hatten.

In einem Mehrparteienwohnhaus in der Zimmermannstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen ist in einer Wohnung eine Leiche gefunden worden. Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass es sich um den 74-jährigen Bewohner handelt. Nachbarn hatten die Rettungskräfte alarmiert, weil sie den Mann länger nicht gesehen hatten. Nach derzeitigem Stand ist von einer natürlichen Todesursache auszugehen

Wie es hieß, hatten Nachbarn einen Verwesungsgeruch aus der Wohnung wahrgenommen. Die Berufsfeuerwehr öffnete die Wohnungstür. Sie fand einen verwesenen Leichnam in der Wohnung vor. Wie lange der Mann bereits tot war, ist nicht bekannt. Anhand bisheriger Erkenntnisse muss es wohl mindestens eine Woche gewesen sein. (möh)